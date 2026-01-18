El barrio de Zaragoza que aspira a ser la nueva zona de moda: se venden 2 áticos por 439.000 euros

Zaragoza no para de crecer. La construcción de vivienda (ya sea libre o de alquiler asequible) no para de expandirse por muchas zonas de la ciudad. En el Distrito Sur, Delicias, Parque Venecia... prácticamente toda la capital de Aragón vivirá la llegada de nuevos vecinos a sus calles, en los próximos años.

Pero si hay una zona de la capital donde más se respira este ambiente inmobiliario es, por excelencia, la avenida Cataluña. Esta está llamada a protagonizar uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes de la ciudad en los próximos años, con cientos de viviendas en marcha o proyectadas.

Una de ellas es la obra de Residencial Ofelia, cuyos pisos estarán listos para entregar de cara al verano de 2027. Son en total 47 viviendas con grandes zonas comunes, entre ellas una piscina con zona pícnic y césped artificial.

De estas, únicamente quedan a la venta dos áticos dúplex por 439.000 euros. Estas viviendas tienen una característica muy especial porque, según señalan desde la promotora y constructora Pronisa, son "como casas unifamiliares en plena Z-30".

Para entrar en los dúplex, el propietario abre la puerta que directamente da a la terraza de 52 metros cuadrados. En la primera planta (de unos 40 metros cuadrados) se encuentra el salón, la cocina y un baño, mientras que en el piso superior están las tres habitaciones y otros dos baños.

Interior de las viviendas. Pronisa Zaragoza

Pero, además, estas viviendas tienen otra gran característica: "Los propietarios pueden personalizarlas a su gusto", aseguran desde Pronisa. "El cliente puede elegir desde una cocina semi-integrada a cerrada totalmente. Incluso hasta el más mínimo detalle en los baños, que varían desde uno normal hasta uno de estilo japonés", añaden.

También se pueden hacer cambios en la terraza, donde se ofrece la posibilidad de contar con una barbacoa de obra y un lavadero en la terraza para que "no haya necesidad de entrar en la vivienda".

La terraza de los áticos. Pronisa Zaragoza

Y es que, para esta promoción, desde Pronisa aseguran que han querido entrar de lleno en la personalización. "No nos quedamos en elegir tres colores de suelo y dos puertas, sino que entramos ya en la distribución y en la creación de espacios en conjunto con el cliente", confirman.

Aunque la obra está bastante avanzada -con los trabajos centrados ya en la primera planta de la estructura- aseguran que para los dos pisos que todavía no tienen dueño "aún hay tiempo para cambiar algunos detalles si así lo desea el cliente".