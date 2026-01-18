Alegría presenta un equipo "comprometido" y propone el transporte gratis a hospitales: "Vamos a recuperar la confianza"

El PSOE Aragón ha presentado este domingo su candidatura completa a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, en un acto en el que se han reunido todos los integrantes de las listas de las tres provincias. La secretaria general del partido en la Comunidad, Pilar Alegría, ha tomado la palabra para presentar a los "67 alcaldes y alcaldesas que dan un paso adelante para comprometerse aún más con Aragón".

En su discurso, ha destacado que, todos ellos, son "personas que llevan mucho tiempo trabajando a favor de los intereses de los aragoneses", poniendo como ejemplo a "Teresa Ladrero, como alcaldesa de Ejea de los Caballeros, y Darío Villagrasa, como alcalde de Bujaraloz".

La candidata socialista ha recordado que hace "aproximadamente un mes" presentó su candidatura con la voluntad de "gobernar desde Aragón y buscar soluciones a los problemas reales de los aragoneses". Durante las últimas semanas, Alegría ha recorrido distintos puntos del territorio -"como Jaca, Pinseque, Sarrión o Rubielos de Mora"- donde ha podido escuchar a vecinos y vecinas que, según ha afirmado, "se sienten abandonados tras dos años de gobierno de Azcón".

Una preocupación de los ciudadanos que, expone, "hay quienes utilizan para convertirla en odio y en confrontación" y que Alegría dice querer convertir en aliciente "para plantear una alternativa política diferente". "Frente a esa dejadez que ha trasladado Azcon durante todo este tiempo, ofrecer alternativas a los aragoneses día a día. Mañana, tarde y noche", ha insistido.

Así, la líder socialista ha vuelto a criticar la gestión del Ejecutivo autonómico en Sanidad, Educación y Servicios Sociales y ha aprovechado también para asegurar que está "convencida" de que, en la cita de este domingo entre Feijóo y el resto de barones, "no van a proponer un modelo alternativo". "El PP vive de la confrontación constante y este es un no que se suma al que han dado al incremento de las pensiones, del salario mínimo interprofesional, al de la reducción de la jornada laboral porque el Partido Popular vive de la política de la destrucción", ha apuntado.

Algo que -ha advertido- "también ocurre en Aragón, cuando se dice que a la construcción de 4.000 viviendas públicas, a la contratación de más de 14.000 profesionales sanitarios o la creación de más de 75 residencias públicas".

Compromisos

Entre sus compromisos, la candidata socialista ha anunciado la gratuidad del transporte para las personas que tengan que desplazarse a su hospital de referencia, la mejora de la atención sanitaria para reducir listas de espera y la apuesta por una segunda línea del tranvía en Zaragoza.

"Quiero estar al lado de la gente, hablar de la Comunidad y de sus problemas y trasladar propuestas cada día", ha afirmado Alegría, quien ha subrayado que los próximos 21 días de campaña serán "de escucha permanente a la ciudadanía" con el objetivo de "recuperar la confianza de Aragón en el Partido Socialista".

La secretaria general ha concluido asegurando que "hace falta una nueva presidenta y un nuevo equipo", convencida de que la candidatura formada por 67 hombres y mujeres está preparada para "defender los derechos de los aragoneses y permitirles vivir donde quieran vivir". "A mí el Pignatelli no se va a caer encima", ha asegurado.