Luis Gómez, gerente del sector I de Zaragoza: "Recurrir al gimnasio de rehabilitación del Royo ha sido una gran gestión"

Los hospitales de Zaragoza han hecho frente a una semana de gran asistencia de pacientes en los servicios de Urgencias. Una saturación que ha llevado al límite a los centros hospitalarios y activar planes de contingencia para frenar esta gran escala.

Uno de los sectores que más carga asistencial ha tenido ha sido el Sector I, que comprende el Hospital Universitario Royo Villanova y el Hospital Nuestra Señora de Gracia. EL ESPAÑOL DE ARAGÓN entrevista a Luis Gómez San Martín, gerente de este sector, para conocer a fondo cómo ha sido la gestión en estos momentos de presión asistencial.

¿Cómo están realmente las Urgencias en el Hospital Universitario Royo Villanova?

Si las comparamos con el año pasado, en la misma semana, hemos incrementado un 30% la frecuentación de Urgencias. Si comparamos esta semana con la semana pasada, hemos incrementado en torno a un 13%.

Eso quiere decir que, efectivamente, estos días estamos teniendo mucha actividad en cuanto a urgencias de toda índole. Tanto de gripes, como de obstetricia u otro tipo de patologías que atendemos habitualmente.

¿Cuáles son esas medidas que se han tomado para poder paliar esta situación?

Primero, hemos potenciado más la cirugía mayor ambulatoria para que no tengan que ocupar esa cama y podamos destinar esos recursos a los pacientes de urgencias que requieren hospitalización.

También hemos hecho contrataciones y un ejercicio de colaboración con el Hospital Nuestra Señora de Gracia, y hemos conseguido habilitar espacios para prestar una atención a los pacientes lo más adecuada posible.

Hemos hecho derivaciones a otros centros, como es la MAZ y Hospital San Juan de Dios, porque funcionamos todos en red en esta situación en la que nos encontramos, que estamos todos los hospitales bastante saturados.

"Brindamos a los pacientes una atención más personalizada y más adecuada"

Se tuvo además que habilitar el gimnasio de rehabilitación…

Este miércoles tuvimos que habilitar un espacio para atender a pacientes que no había manera de darles una zona realmente adecuada para su asistencia. Yo te diría que es una gran gestión.

Creo que ha funcionado perfectamente, y aclarar también que el espacio que se ha destinado es un área de rehabilitación, que está perfectamente acondicionada, teniendo en cuenta que tiene las tomas de oxígeno para la atención de los pacientes. Ha sido una extensión de la superficie de urgencias para evitar un colapso de pacientes.

Además, ese espacio se ha tenido que habilitar muy deprisa y ha funcionado todo perfectamente. Así, lo vamos a dejar a disponibilidad para ver cómo va el fin de semana, y el lunes nos reuniremos para ver si ya podemos destinar esa área de rehabilitación a su actividad principal.

Desde aquí quiero dar mi absoluto agradecimiento a todos los profesionales que han colaborado, tanto de un hospital como del otro, porque lo están haciendo fantásticamente.

¿Cómo funciona exactamente el gimnasio de rehabilitación ahora?

Brindamos a los pacientes una atención más personalizada y más adecuada. Se ha contratado personal de enfermería, TCAE y celadores, es decir, se ha habilitado un espacio con todas las garantías para prestar una asistencia de calidad.

¿Qué ha ocurrido con los pacientes de rehabilitación?

Hemos tenido que trasladarlos al Hospital Nuestra Señora de Gracia. Ahí no ha habido en absoluto ningún problema, porque se ha podido hacer esa rehabilitación funcional, y los pacientes no nos han puesto ninguna pega, son conscientes de las dificultades que teníamos en ese momento, y todo ha fluido fantásticamente.

Enero se ha cronificado como un mes complicado para las Urgencias, ¿se espera que continúe así la tónica o ya comenzará a bajar la demanda asistencial a niveles más estables?

La curva epidemiológica de la gripe es cierto que está en una línea descendente, pero no solo estamos teniendo patología respiratoria de gripe sino que estamos atendiendo patología muy variada.

Como nota de optimismo, quiero pensar que hemos pasado un poquito el pico de esta frecuentación asistencial. Ojalá que en estas semanas que vienen podamos volver a una normalidad, que siempre es alta, pero que no nos haga hacer esos planes de contingencia a los que tenemos que acudir de vez en cuando.

"Las Urgencias en el nuevo hospital serán acordes a las necesidades"

Las Urgencias ya han pasado por varias reformas y ampliaciones, pero los vecinos evidencian que ha quedado pequeño y algunos critican la falta de espacio entre pacientes. ¿Qué le diría a los afectados?

Les diría que muchas gracias por comprender la situación actual del hospital. Somos conscientes de que tenemos ciertas restricciones estructurales. Es por ello que hemos apostado por hacer un nuevo hospital, teniendo en cuenta que damos cobertura a más de 200.000 habitantes en el Sector I. También tenemos que tener en cuenta que se incrementa la complejidad clínica y las necesidades tanto de hospitalización como de urgencias como de procedimientos especificados.

¿Cómo se encuentra ese proyecto?

Se están llevando caminos paralelos. Por un lado lo que es la ubicación, por otro lado lo que es la infraestructura y, sobre todo, estratégicamente cómo hacerlo. Se está avanzando.

¿Cómo serán esas urgencias de ese futuro hospital? ¿También incluirá la urgencia pediátrica?

Las urgencias en el nuevo hospital serán acordes a las necesidades de ese momento de esa población y tendremos una urgencia, digamos, dividida por edades. Tendremos una urgencia pediátrica, una urgencia general y también tendremos una urgencia, por así decirlo, de mayores con criterios generales.

Es algo que es lo que demanda la población respectivamente. Sí que se distribuirá de una forma mucho más adecuada y dando respuesta a las necesidades reales.

¿Qué novedades integrará el nuevo hospital?

Tendrá que ser un hospital que dé respuesta a las necesidades del siglo XXI. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de tratamientos de datos, cirugía de un calibre distinto, robótica, etc. También haciendo investigación y desarrollo, colaborando con entes y clústeres sanitarios para la investigación.

El Sector I de Zaragoza ha sido el que más ha conseguido reducir la lista de espera quirúrgica. ¿Cómo se ha trabajado para poder conseguirlo?

Hemos bajado la lista de espera un 76,3% respecto al año pasado. No es una fórmula. Aquí sí te permitiría agradecer a todo el mundo que ha participado en esa reducción de la lista de espera. Hablo de profesionales médicos, anestesia, enfermería, auxiliares, celadores, administrativos, limpieza.

Nuestro éxito ha sido tener una gran conexión y que todos aportaran su granito de arena para hacer que esta cadena funcione. Estamos muy satisfechos con el resultado. Ya no solo es haber bajado el 76%, porque hemos operado más que el año pasado. Ha sido un año realmente de mucha actividad y ha respondido perfectamente todo el mundo.

¿Qué especialidad ha sido la que más se ha reducido durante este año?

La oftalmología. Pero por puntualizar a veces parece que nos olvidamos de esas especialidades que no generan lista de espera porque su actividad diaria hace que no la generen.

Un ejemplo

Por ejemplo, cirugía general y ginecología. Porque con su servicio diariamente van haciendo que esa lista de espera o haya muy poquita o no haya.

Hay una falta de personal sanitario nacionalmente que también golpea a Aragón. ¿Cómo está afectando al Sector I de Zaragoza?

Yo creo que va por especialidades. Sí que es cierto que hay más dificultad a veces para encontrar profesionales. Este último año Aragón ha sido más atractivo porque no se nos ha ido tanto talento a otras comunidades, sino que otras comunidades han venido a Aragón a desarrollar su carrera.

Por tanto, se está haciendo algo muy bien en Aragón para que esto suceda porque hay menos salida de talento y está viniendo talento de fuera aquí. Eso no pasaba antes.