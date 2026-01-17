Confirmado por el Ayuntamiento: la lluvia obliga a suspender la mayoría de hogueras de San Antón

La intensa lluvia que ha golpeado este sábado en Aragón ha obligado a cancelar la mayoría de hogueras previstas para esta noche en Zaragoza, con motivo de San Antón. Desde el Ayuntamiento señalan que "tan solo unas pocas quedan en pie" y, dada la previsión meteorológica (que anuncia agua para el resto de la jornada), prevé que finalmente todas tendrán que suspenderse.

Las hogueras que había autorizadas para este sábado eran las siguientes:

Casablanca: Explanada Embarcadero solicitada por la Junta Municipal.

Santa Isabel: Confluencia entre la Avenida Real Zaragoza y la calle 16 de julio (solar espartidero), solicitada por la Junta Municipal.

El Rabal: Explanada Estación del Norte, solicitada por la Asociación de vecinos Tío Jorge Arrabal.

Parque Venecia: Parcela ubicada entre la calle Piranesi y la avenida Puente de los Suspiros.

Peñaflor: Parking en la trasera del centro cívico en la calle Tajada, solicitado por la Asociación de vecinos Río Gállego.

Monzalbarba: Explanada detrás del Pabellón Deportivo Municipal Cecilio Pallarés, solicitado por la Junta de Monzalbarba.

La Cartuja Baja: Explanada posterior del Pabellón Deportivo Municipal de la Cartuja Baja en la avenida Constitución solicitado por la Junta municipal.

Incendios

Además, desde el Ayuntamiento de Zaragoza han informado que los Bomberos han tenido que intervenir en tres incendios en otros tantos restaurantes de Zaragoza. Confirman que no ha habido daños personales, aunque sí se ha obligado suspender la actividad y desalojar a los clientes por precaución. Todos los incendios están ya extinguidos.

El primero se ha originado en torno a las 12.15 en un local de la calle Verónica. El fuego se ha iniciado en la cocina, que ha sufrido daños graves. Las viviendas superiores se han visto únicamente afectadas por el humo.

El segundo aviso se ha recibido poco después en un restaurante de Puerto Venecia, también en la cocina que ha quedado dañada. Confirman que ha sido necesario desalojar el local y actuar sobre la chimenea de dicho establecimiento. El tercero, antes de las 15.00 en el Paseo de Calanda, también se ha originado en la cocina y ha afectado de manera importante a estas instalaciones, lo que ha imposibilitado continuar con la actividad.