Zaragoza pondrá seguridad en el Albergue municipal para controlar el acceso y "mantener el orden" entre usuarios

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere reforzar la seguridad y la vigilancia en el Albergue municipal. Para ello, ha sacado a licitación un contrato de 18.149,40 euros para controlar el acceso y "mantener el orden y la tranquilidad entre los usuarios" del alojamiento temporal para personas sin hogar, activado con la llegada del frío extremo a la ciudad.

En el pliego de prescripciones técnicas se señalan, además de los motivos y la necesidad de contar con seguridad en el entorno, los precios máximos por hora que pagaría el adjudicatario, siendo 24,80 euros durante la jornada diurna y laborable; 27,25 durante las noches laborables; 27.00 en fines de semana y festivos; y 30,00 euros durante las noches de los fines de semana y festivos.

El contrato tendrá una duración menor de un año, ya que se busca que el servicio se preste desde la adjudicación del mismo hasta el 31 de marzo de 2026, cuando termina la temporada de frío extremo en la ciudad.

Desde el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento ha activado el plan especial para proteger del frío a las personas sin hogar. De entonces, el Albergue Municipal cuenta con 40 plazas extra en los dos pabellones habilitados para situaciones de emergencia climática.

Además, el Consistorio también puso en marcha un nuevo recurso temporal de 25 plazas. Este último se lleva a cabo en un piso de grandes dimensiones que el Ayuntamiento ha acondicionado para ampliar el dispositivo especial de este año. Está gestionado por Cruz Roja y tiene como objetivo la pernoctación temporal de personas sin hogar, en horario de tarde-noche.

Estas 65 plazas extra del dispositivo especial de frío se suman a las 120 actualmente existentes en el Albergue Municipal (entre las 78 habitaciones ordinarias, 16 plazas en las casas abiertas y los módulos individuales y familiares). En unas semanas,con la finalización de la reforma integral, el Albergue incorporará 55 plazas más, por lo que su capacidad ordinaria (al margen del dispositivo de frío) se incrementará hasta las 175.

Además, el Área de Políticas Sociales cuenta con una amplia red de 65 viviendas tuteladas para personas sin hogar, con 189 plazas. A ellas, se han sumado 20 plazas en cuatro pisos municipales para jóvenes migrantes sin hogar con quienes la Fundación Dolores Sopeña ha empezado ya a desarrollar programas de inclusión sociolaboral y arraigo por formación. También se ha puesto en marcha el proyecto piloto con otra entidad social (actualmente en tramitación a través de un contrato menor) para la acogida e inserción de otros 12 jóvenes.

Dispositivo

El dispositivo se refuerza todavía más cuando se activa el protocolo de frío extremo, previsto para los días en los que las temperaturas mínimas bajen de cero grados o cuando la sensación térmica sea muy baja por la niebla o vientos persistentes. En estos casos, el Albergue Municipal flexibiliza sus horarios y protocolos de acceso para permitir la acogida de cualquier persona las 24 horas del día.

Además de alojamiento, el Albergue Municipal ofrece a todas las personas sin recursos -estén o no alojadas en él- desayuno, comida y café caliente durante todo el día, así como el servicio de ducha y ropa de abrigo.