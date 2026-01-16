Zaragoza celebra el II congreso STEAM con ponentes como la astronauta Sara García y el equipo de ciencia de El Hormiguero

Una de las citas más multitudinarias del calendario anual de Etopia, Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza, el II Congreso STEAM "Leading the Future: Aprende a crear, crea para transformar", se celebrará este año durante seis días, del 2 al 7 de febrero, doblando la duración de la primera edición. Así lo ha anunciado la alcaldesa, Natalia Chueca, esta mañana durante la presentación de este gran evento de innovación educativa que ya congregó en 2025 a 6.400 participantes entre presenciales y quienes lo siguieron online.

En menos de dos años, el consistorio se ha comprometido a través de diversas acciones con la metodología STEAM, entre las que se encuentra la celebración de este foro, además de la firma del Convenio + STEAM y la apertura de la primera Oficina Europea STEAM, con rango continental como elementos más destacados. El interés del sector educativo demostrado en el estreno, ha propiciado que la segunda edición crezca de manera considerable, no solo en duración, sino también en previsión de participantes.

En la edición de 2026, también completamente gratuita para todos los participantes, se incluirán alumnos del ciclo completo de educación primaria por primera vez para aumentar la participación al sumarse a los de secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. Está prevista la participación de más de 50 centros si se agregan los colegios de primaria, institutos de secundaria, centros de Formación Profesional y universidades, tanto en modalidad presencial como a través de actividades en streaming y retos colaborativos.

El Ayuntamiento de Zaragoza acompasa también el incremento del número de actividades con el aumento de la duración, de forma que pasará el congreso de 80 a 150 propuestas con respecto a 2025, entre talleres prácticos, ponencias, experiencias inmersivas, demostraciones tecnológicas, retos STEAM, actuaciones en directo y espacios participativos para familias.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha indicado que en esta cita STEAM "no hablamos solo de tecnología, sino de cómo educamos de manera transversal para un mundo que ya está cambiando y que necesita hacer de la creatividad, la flexibilidad y la tecnología sus herramientas habituales sea cual sea su profesión. Creemos en ofrecer oportunidades desde la infancia, en conectar escuela, universidad y empresa, y en situar a nuestra ciudad en el mapa internacional de la innovación educativa.

Además, ha subrayado que "la conversión de Etopia como Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología de Zaragoza fue un acierto. Las cifras y la realidad cotidiana lo acreditan. Todos los días, este equipamiento está lleno de gente aprendiendo, formándose, adquiriendo nuevas habilidades y conectando con oportunidades reales".

Calendario

El congreso se desarrollará a lo largo de tres jornadas escolares y tres jornadas temáticas, con actividades diferenciadas en horario de mañana y tarde. Cada día está enfocado a unos objetivos y públicos concretos, manteniendo en común la visión integradora STEAM.

Del 2 al 4 de febrero, habrá distintos corners enfocados a los estudiantes y centros educativos, el jueves 5 de febrero será un día más pensado para la participación de profesionales, empresas, instituciones y docentes y el viernes 6 estará centrado en estudiantes y familias. El sábado 7 se otorgará el protagonismo a las familias y estudiantes de nuevo, ya que esta jornada está planteada como una feria experiencial donde el público no "asiste", sino que participa, para encender vocaciones y orientar a los padres.

El viernes por la tarde y el sábado, las familias interesadas dispondrán en la web del congreso de gymkanas educativas y un Survival #EscapeRoom educativo la mañana del sábado. Además, sin inscripción podrán visitar los stands de las empresas organizadoras y experimentos en vivo del equipo de ciencia de El Hormiguero.

El calendario de talleres se ha organizado para que, diariamente, los alumnos disfruten por la mañana de un circuito de cinco actividades STEAM durante tres horas, con una asistencia prevista de 450 personas por jornada en dos turnos de 225 asistentes de lunes a viernes. Los alumnos de primaria y de secundaria asistirán a los talleres de lunes a miércoles, mientras que el jueves y el viernes por la mañana se destinarán a todos los niveles excepto primaria. Este circuito es el que contará con más afluencia, pero no es el único porque también se realizarán diferentes iniciativas repartidas por el edificio de Etopia.

Panel de ponentes

Para dar a conocer la metodología STEAM, así como sus valores y beneficios como modelo educativo e informar a la sociedad la importancia sobre el desarrollo de las competencias STEAM para afrontar los retos y avances tecnológicos del futuro, se ha compuesto un elenco de profesionales de distintos ámbitos bajo el concepto unívoco de esta forma de abordar los procesos formativos. Además, durante esta segunda edición se sigue promoviendo la participación y la proactividad y, al final del congreso, la organización entregará los premios STEAM a una empresa, un profesor, un colegio, una asociación y un estudiante.

Destacan algunos nombres conocidos que ya participaron en la primera edición, como el equipo de ciencia de El Hormiguero con Marron, y el presentador Jordi Cruz, conocido por su trayectoria en Disney Channel, que realizará un directo desde el congreso. El congreso recibirá a la astronauta española Sara García Alonso, quien aportará una perspectiva de liderazgo científico que servirá de referente para estudiantes y docentes, Taramona, influencer y divulgador que también participará. Otros nombres como Laura Camón y Daniel Erice potenciarán aún más los testimonios y reflexiones acerca de esta metodología STEAM.

En el caso de estas voces autorizadas, su participación abrirá debates y pensamiento acerca del despertar de vocaciones científicas y tecnológicas desde edades tempranas, el papel de la ciencia y la ingeniería en los grandes retos del futuro en España, la divulgación STEAM en medios de comunicación y formatos digitales, el liderazgo científico y el talento joven como motor de transformación social y la creatividad, la experimentación y el error como parte esencial del aprendizaje.

Entre todas las actividades que se llevarán a cabo, se pueden destacar el Hackathon AWS con 500 participantes y que, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, sumará otros 2.000, lo que va a convertirlo en el más grande de los celebrados en España. Una de las grandes novedades es la puesta en marcha de un reto STEAM nacional en streaming. Durante el evento, se lanzará el desafío colaborativo "All Together Now", basado en la metodología STEAM con el apoyo de Amazon Web Services a través de su plataforma Party Rock. Equipos de estudiantes de distintos colegios e institutos, conectados en directo, trabajarán de forma simultánea para resolver un problema real planteado por la organización.