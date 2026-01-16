Los taxis proponen cobrar un suplemento de 2 euros durante las Fiestas del Pilar: esto es lo que dice el Ayuntamiento

El inicio de un nuevo año siempre conlleva cambios. Por ejemplo, en las tarifas del transporte. Ya está claro que, este 2026, el billete de bus y tranvía en Zaragoza ha vuelto a subir. También cambia el precio del abono del servicio Bizi (que ahora pasa a costar 60 euros). Pero... ¿qué hay de los taxis?

Hace tiempo que desde el sector demandan una subida de precios con dos suplementos. El primero para las fiestas del Pilar y los recorridos hasta el ferial de Valdespartera. Según explica a este diario el presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, Miguel Izaguerri, este incremento en la tarifa serviría como "aliciente" para que los conductores quisieran hacer el servicio.

"Al final, si uno está en pleno centro y le piden ir hasta Valdespartera es una carrera larga. De unos 20 minutos. Por eso hemos pedido poder incluir un suplemento durante las fiestas del Pilar de dos euros, porque además eso ayudaría a que hubiera más flota disponible", plantea Izaguerri.

No obstante, se trata de un cobro que no se dará para las Fiestas de este 2026, ya que -según traslada el presidente de la asociación- desde el Ayuntamiento han rechazado la subida. "No lo entendemos porque siempre nos demandan que hay falta de taxis por las noches. Al final esto sería un suplemento igual que el que se cobra para las carreras desde o hacia la Estación Delicias", lamenta.

Suplemento nocturno

El otro de los suplementos que tampoco parece haber tenido éxito para este año es el de incrementar la tarifa nocturna durante los fines de semana, concretamente para la noche de viernes a sábado y de sábado a domingo en horario de 00.00 a 6.00.

La propuesta que los taxistas trasladaron al Ayuntamiento es la de sumar dos euros al precio de estas carreras, aunque esta ha sido denegada. Algo, que desde el sector, aseguran no entender tampoco. "Insisto, esta sería una muy buena solución para la falta de flota durante los fines de semana", señala, y añade que "trabajar por las noches no es nada fácil".

Recuerda, de hecho, lo que sucedió en 2024, "cuando durante el segundo semestre del año ocho taxistas sufrieron agresiones durante el horario nocturno". Es "normal", considera, que los taxistas "sean más reacios a salir por las noches", por lo que esta sería "una muy buena manera de fomentarlo".

Desde el Ayuntamiento rechazaron la propuesta el pasado mes de diciembre. Según remarcaron los técnicos municipales, la subida "no estaba fundamentalmente razonada para poder cubrir las necesidades de los usuarios".

Ante la necesidad de un mayor servicio durante los fines de semana, desde los servicios municipales de Movilidad han observado que la media de los taxis durante estos periodos no es suficiente para atender todas las demandas (sobre todo de 2.00 a 6.00). Para solucionarlo, desde el Ayuntamiento se está trabajando en un informe que identifique los puntos con mayor necesidad de servicio taxi.

Por ejemplo, por localización (Estación Delicias, ocio, restauración o eventos programados en diferentes épocas), o por incidencias como las obras que se van a llevar a cabo a lo largo del año 2026. Una vez concluido el informe, aseguran que se tomarán medidas para poder atender un mínimo de servicios en todos los puntos de la ciudad.

Otra medida que se está estudiando desde el Consistorio es la de obligar a que todos los taxistas lleven activada la aplicación Moza. Una norma que todavía están estudiando, pero que vendría dada precisamente por el problema durante los fines de semana, cuando también se ha observado que la aplicación solo está activa en un máximo de 300 taxistas. Esto supone que solo un 23% la usa, cuando aseguran que podrían ser 1.300.

Desde el Ayuntamiento recuerdan, además, que el sector cuenta con ayudas por parte del Consistorio, como la de 10.000 euros por pasar a coche eléctrico o las subvenciones para desarrollar la aplicación Moza.