Nuevo giro de la noria en Zaragoza: la atracción no estará lista tampoco para este fin de semana

No será este fin de semana cuando la tan esperada noria de Zaragoza comience su actividad. El motivo, según señalan desde el Ayuntamiento, es que todavía queda pendiente que la empresa realice las pruebas de carga y, posteriormente, que se hagan las últimas inspecciones por parte de los técnicos municipales.

Todo ello, aseguran, se llevará a cabo la semana que viene. Eso supone que el estreno de la atracción (que había sido pensada para Navidad) vuelve a retrasarse, por lo menos, hasta el próximo viernes 23 de enero e incluso, podría comenzar a funcionar para la celebración de San Valero.

Aunque lo cierto es que la noria ya está casi lista. De hecho, cualquiera que pase por la zona (frente a la parada del tranvía de La Chimenea) podrá ver la atracción ya montada casi en su totalidad. Este mismo miércoles fue cuando se colocaron las cabinas (blancas y negras) en el esqueleto de la atracción.

La gran atracción de color blanco alcanzará los 35 metros de alto y tendrá unas vistas privilegiadas de Zaragoza y la basílica del Pilar. El viaje, según señalan desde la organización, costará aproximadamente 5,5 euros (aunque todavía no se ha cerrado un precio final).

Lo que resaltará un poco será la decoración de la misma, ya que la noria -según lo adelantó la alcaldesa- estaba pensada para "aumentar la experiencia navideña de los zaragozanos y visitantes". Es por eso que la decoración que pretendía ser igual de mágica que las fiestas en la capital de Aragón -con cabinas de color blanco y negro, detalles rojos en el techo y luces- ahora se quedará un poco atrás en el tiempo (habiendo finalizado las fiestas desde hace dos semanas).

Inicialmente, cuando la alcaldesa anunció la llegada de una gran noria a Zaragoza, se dijo que la atracción se estrenaría con el encendido navideño (eso fue el pasado 29 de noviembre). Pero, los problemas burocráticos (con permisos que no llegaron a tiempo), las vacaciones y los problemas de fábrica han hecho que la infraestructura no se haya podido colocar antes.