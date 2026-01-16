Confirmado por el Ayuntamiento de Zaragoza: la ayuda de 1.000 euros a familias para facilitar la conciliación

Esta ayuda está destinada a familias con hijos menores de 17 años.

Facilitar la conciliación y aliviar la carga económica que suponen los primeros años de escolarización infantil a las familias. Este es el objetivo que persigue el Cheque Familia del Ayuntamiento de Zaragoza.

Tal y como informó la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, la partida es de 1.300.000 euros y se ha realizado "un gran esfuerzo municipal por reducir la burocracia para facilitar la tramitación y el cobro".

Desde hace varios días el formulario de la web estaba bloqueado por "incidencias técnicas", pero desde hoy viernes, y hasta el 16 de marzo, ya se pueden solicitar las ayudas de 700 o 1.000 euros en función de la renta familiar.

El Cheque Familia se puso en marcha en 2022 con carácter experimental y dirigido a las familias que no lograban obtener una plaza en las Escuelas Infantiles Municipales.

La respuesta positiva que tuvo esta iniciativa favoreció que se mantuviera y se ampliara en convocatorias posteriores. En la última edición se registraron 2.260 solicitudes, de las que 1.401 reunieron las condiciones exigidas y recibieron la subvención.

Gracias a esta nueva convocatoria, la inversión municipal en el programa superará los cuatro millones de euros desde que comenzó, con un impacto directo en alrededor de 4.000 familias de Zaragoza.

La alcaldesa Natalia Chueca señaló que la iniciativa supone "una apuesta firme por la conciliación y por el bienestar de la infancia".

Cómo beneficiarse

Para beneficiarse de esta ayuda las familias deben cumplir una serie de requisitos.

Empadronamiento en Zaragoza: Todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en el municipio de Zaragoza en el momento de presentar la solicitud.

Edad del menor: La ayuda está dirigida a familias con hijos nacidos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, es decir, menores en edad de primer ciclo de educación infantil.

Imposibilidad de acceder a escuela municipal: El menor para el que se solicita la ayuda no debe haber obtenido plaza en las Escuelas Infantiles Municipales para el curso correspondiente

Escolarización en centro autorizado: Es necesario que el niño o niña esté matriculado en una escuela infantil privada o en un centro autorizado para impartir el primer ciclo de educación infantil.

Límites de renta: La unidad familiar debe encontrarse dentro de los tramos de renta establecidos en la convocatoria. Para acreditarlo se tiene en cuenta la declaración del IRPF del último ejercicio disponible.

Si se cumplen los requisitos, se tiene de plazo hasta el 16 de marzo para enviar la solicitud.

Durante el plazo de presentación de solicitudes, el Patronato ofrecerá un servicio personalizado de información y de orientación referente a las ayudas y la documentación a presentar (entre las 11.00 y las 14.00). Se atenderá por orden de llegada.

Para formalizar correctamente la solicitud, deberán acompañarla con los siguientes documentos:

Certificado del centro infantil, con los importes abonados, emitido por la guardería.

Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.

Autorización firmada para que el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas pueda consultar los datos de padrón, renta, DNI y situación ante la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas será, como en ediciones anteriores, el organismo responsable de gestionar las solicitudes, verificar los requisitos y tramitar los pagos del Cheque Familia.