La campaña de limpieza llega al barrio de Delicias: habrá sanciones de hasta 3.000 euros por malas conductas

Las limpiezas intensivas en los barrios y distritos de Zaragoza continuarán ahora en Delicias, tras finalizarse en el Casco Histórico el pasado 7 de enero. Será así, a partir del 21 de enero, cuando durante 16 jornadas de trabajo, se prestará especial atención en esta zona de la ciudad con trabajos que van desde labores de limpieza ordinarias hasta la eliminación de pintadas y chicles.

Una tarea de la que se encargarán cinco equipos, con 15 operarios en total. En cada distrito o barrio en el que se realizan las limpiezas intensivas interviene -además de su dotación diaria habitual- una dotación específica que incluye unos quince operarios, con equipos de barrido mecánico de aceras y/o calzadas; una brigada motorizada (con un vehículo auxiliar); un equipo de limpieza de pintadas y manchas en el pavimento; otro de recogida selectiva de residuos; y un equipo de baldeo mixto o tangencial, según sea necesario. Los trabajos se realizan en horario de 7.00 a 13.40.



Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha señalado que los trabajos continuarán en Las Fuentes, Universidad, San José, Almozara, Oliver-Valdefiero, Torrero o Actur-Rey Fernando. También llegará a todos los barrios rurales.

De forma paralela a la limpieza intensiva en Delicias, se llevará a cabo una campaña especial de vigilancia similar a la que se realizó a finales del pasado año en el Casco Histórico. Continúa así la campaña 'Invertimos 65 millones para mantener nuestras calles limpias, no ensucies lo que limpiamos entre todos', en la que se combina la labor pedagógica, informativa y de vigilancia.



El objetivo, según ha señalado la alcaldesa, es reforzar el cumplimiento de la Ordenanza de Limpieza aprobada en 2023 y promover actitudes responsables que favorezcan la convivencia y el cuidado del espacio público.

En el Casco Histórico, la policía ya ha puesto 694 sanciones. "La mayoría, 214, son por hacer necesidades fisiológicas en la vía pública, seguida de 170 por no llevar líquido desinfectante para la disolución del orín de los perros o 237 por depositar la bolsa de basura fuera del contenedor, sin respetar el horario o por no sacar el cubo comunitario", ha detallado Chueca.

Entre los comportamientos que son sancionables también figuran el abandono de muebles o enseres voluminosos en la vía pública sin avisar al 010; depositar basuras fuera del horario o fuera de los contenedores (sanción de hasta 750 euros); no recoger los excrementos de los perros (sanción de hasta 750 euros); no llevar recipiente con agua y vinagre para limpiar orines (sanción de hasta 750 euros); realizar necesidades fisiológicas o escupir en la calle (sanción de hasta 750 euros); o realizar grafitis en bienes de interés cultural (sanción de hasta 3.000 euros). Tirar colillas al suelo, por ejemplo, está sancionado también con hasta 750 euros.

Se prestará especial atención, además, a los "puntos negros" que ya se tienen localizados en este y otros distritos. En el caso concreto de Delicias, se han detectado puntos en los que vecinos, bares y comercios depositan residuos, muebles y enseres durante todo el día fuera de los contenedores, siendo mayor la incidencia en las calles aledañas a calle Delicias y en otras de la zona como Don Pedro de Luna, Sangenis, calle Zapata, Mompeón Motos y San Antonio, entre otras.

Futura ordenanza municipal

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado también el inicio del proceso de elaboración de la futura ordenanza municipal Cívica y de Convivencia Ciudadana, que empezará con la apertura de una consulta pública previa dirigida a la ciudadanía y a las organizaciones sociales de la ciudad. La consulta estará disponible durante un mes en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, con el objetivo de recabar aportaciones antes de la redacción del texto definitivo que estaría aprobado a mitad de año.



Chueca ha explicado, acompañada de los consejeros de Presidencia y Seguridad Ciudadana y de Medio Ambiente y Movilidad, Ángel Lorén y Tatiana Gaudes, que el marco de la nueva ordenanza ha sido definida por los técnicos de las diferentes áreas municipales, a través de un grupo de trabajo creado específicamente tras el último Debate sobre el Estado de la Ciudad, dando cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en ese foro. Este grupo fue constituido por decreto el 29 de julio de 2025 y coordina un trabajo transversal entre todas las áreas del Gobierno de Zaragoza.

La futura ordenanza persigue unificar en un único texto normativo todas las conductas que afectan a la convivencia en el espacio público y que actualmente se encuentran dispersas en distintas ordenanzas sectoriales, así como establecer un régimen sancionador proporcional y equilibrado. La iniciativa responde también a la necesidad de cubrir el vacío normativo existente tras la derogación de la Ordenanza de Protección del Espacio Urbano de 2008.



En este contexto, la alcaldesa ha defendido el valor de la convivencia como pilar básico de la vida en común. "Una sociedad avanzada se construye desde el respeto, desde la libertad individual y desde el buen comportamiento en los espacios que compartimos", ha señalado Natalia Chueca. "La libertad solo es plena cuando se ejerce con responsabilidad y pensando en los demás", ha añadido.



El proceso de consulta pública incluye una encuesta con preguntas concretas dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas, se pregunta qué entiende cada persona por convivencia ciudadana, si considera que Zaragoza cuenta con normativa suficiente para garantizarla o qué papel debe desempeñar el Ayuntamiento para mejorarla. También se consulta sobre los problemas de convivencia más habituales, como la suciedad en el espacio público, los ruidos excesivos, los grafitis, los daños al mobiliario urbano o el consumo de alcohol en la calle, así como sobre posibles soluciones para afrontarlos.