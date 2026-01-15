Los vecinos desalojados de El Gancho podrán volver tras reparar los desperfectos: "Esperamos que no dure mucho"

Los vecinos del edificio 98 de la calle San Pablo (en el barrio de El Gancho) podrán volver a sus hogares una vez se reparen los desperfectos en el inmueble. Así lo ha asegurado este jueves el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha señalado que "no se conoce cuanto tiempo durarán los trabajos, pero se espera que no duren mucho".

En este sentido, Serrano ha recordado la importancia de la concienciación ciudadana sobre "la necesidad de que los vecinos hagan las revisiones periódicas de los edificios". Asimismo, ha señalado que la responsabilidad única de la situación de la infraestructura es responsabilidad de los propietarios. Esto supone que serán ellos quienes tengan que hacer frente a las reparaciones, que deberán acometer para poder volver a sus viviendas.

En el caso del edificio 98 de San Pablo, según informaron este miércoles desde el Ayuntamiento, se desalojó a los vecinos tras detectarse daños en la caja de escaleras de la edificación y riesgo de colapso de la misma.

Nada más conocerse la situación, desde el Consistorio activaron los protocolos municipales de emergencia para ofrecer alternativa habitacional a los 10 residentes (todos mayores de edad) que los Servicios Sociales han registrado en el inmueble. De ellos, tres manifestaron que cuentan con una alternativa donde alojarse, mientras que los otros siete fueron ubicados en hostales de manera temporal por los servicios sociales municipales.

Se trata de un edificio de planta baja y otras cuatro plantas alzadas, con una vivienda por altura, y cuyos residentes están en diferentes situaciones de alquiler.

La voz de alarma la dieron este pasado miércoles los trabajadores de Servicios Sociales municipales, quienes, avisados por un residente, observaron la degradación estructural y solicitaron al Servicio de Inspección Urbanística un análisis en profundidad. Tras girar dicha inspección, se concluyó con la existencia de la rotura de la caja de escaleras y el riesgo de colapso de la misma.

Por ello, se decretó el desalojo preventivo temporal y el requerimiento a la propiedad del inmueble para que acometa, en primer lugar, el apuntalamiento provisional y después la posterior ejecución de las obras de reparación, manteniéndose el desalojo hasta que no se acredite la seguridad del interior del inmueble. Asimismo, se instalará una puerta antiokupas provisional para evitar el ingreso en el inmueble.