"Entre hombres y con unas cervezas delante": así prefiere negociar el presupuesto un concejal de Vox de Zaragoza

El portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, ha vuelto a protagonizar otra polémica con unas declaraciones que han sorprendido a la alcaldesa Natalia Chueca, como se ha podido ver en algunos de sus gestos mientras estaba siendo entrevistada en Onda Cero. En un corte de audio, el concejal admitía que a la hora de negociar los presupuestos de la capital de Aragón sentía algo más de "complicidad" con Azcón (anterior alcalde) que con la primera edil.

¿El Motivo? "Entre hombres y con unas cervezas delante nos entendemos mejor", se escuchaba decir al concejal. Una respuesta que la alcaldesa ha escuchado con cierta estupefacción y sin poder evitar responder que Julio Calvo es "tremendo".

También se ha mostrado sorprendida ante las palabras de Calvo -quién no hace mucho le echaba piropos en los plenos por ir vestida de verde- porque, tal y como lo ha asegurado, cuando ella le ha ofrecido una cerveza "no se la ha querido tomar". Así, se podría decir que ambos han pasado de tirarse los tejos a los trastos.

Eso sí, por su siguiente respuesta, no parece que sus palabras le hayan parecido tan sorprendentes: "¿He sido políticamente incorrecto? No".

Aunque, quizás, es mejor que no se sientan cómodos con uno a que directamente lo llamen "puto sinvergüenza". Porque esa fue otra de las impresionantes intervenciones de Calvo en el salón de plenos (que no han sido muchas, pero sí memorables), cuando el edil -respondiendo a las palabras de la socialista Ros Cihuelo- aseguraba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es un puto amo, es un puto sinvergüenza".

Pero no todo han sido malas palabras para la alcaldesa, puesto que Calvo ha admitido que tanto Chueca como Azcón son "personas razonables y educadas" con las que uno se puede entender y sentar a hablar (con o sin cerveza). Aunque no ha sido así para este 2026, con las cuentas de Zaragoza todavía sin aprobar, puesto que el edil, junto con el resto de sus compañeros de partido, han decidido que los presupuestos no se ajustan a los ideales que defiende Vox.

O, como lo expresó el otro día el concejal David Flores durante una comisión plenaria del Ayuntamiento, la decisión de separarse del PP en Zaragoza "debería haberse dado antes", admitiendo que "posiblemente ese haya sido el error" de su partido.