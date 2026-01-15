Los directores aragoneses están 'al límite' y reclaman mejoras laborales: "Nadie quiere estar ya en un equipo directivo"

Los equipos de directores de Aragón vuelven a la carga para mejorar sus condiciones laborales ante el deterioro del bienestar emocional y profesional que sufren. Sara Jiménez, presidenta de la Asociación de Educación Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa) ha explicado este jueves la situación que viven.

"Pedimos una mejora de los equipos directivos, actualización de la categoría de los centros, un complemento de dirección justo, recursos suficientes y un compromiso firme de los partidos políticos para dignificar la función directiva", ha explicado.

De este modo, denuncia el deterioro continuado del bienestar profesional de Aragón en el ámbito educativo, con funciones que aumentan y mejoras que disminuyen. Por lo que, explica "supone un riesgo" para la salud cada vez mayor si no hay soluciones cuanto antes.

"Reclamamos que se reconozcan y se liberen las funciones satelitales que asumimos sin que nos correspondan y que sean normalizadas, que nos resta tiempo de liderazgo pedagógico para poder sostener una escuela pública de calidad".

Por eso, Jiménez recalca que no se trata de una lucha por un aumento económico, sino que lo más importante es abordar el problema "del exceso de responsabilidades y volumen de trabajo".

Y es que, Jiménez, explica que actualmente los equipos directivos se enfrentan a una normativa obsoleta, pues la regulación actual data de un acuerdo de mesa sectorial de 2009.

Por lo que, para empezar, uno de los puntos más críticos donde se puede visualizar dicho problema, es en la elección del equipo, formado normalmente por un director, jefe de estudios y secretario.

"Más del 50% hay que nombrarlos extraordinariamente porque nadie quiere ser directivo", ha señalado. Y es que la respuesta a esta decisión es sencilla: no quieren asumir la cantidad de responsabilidades y de carga de trabajo sin ninguna mejora.

Por eso, advierte, se está "expulsando el talento directivo" del sistema. Prueba de ello es que casi el 60% de los centros carecen de un proyecto directivo voluntario.

Otro de los problemas es la "asfixia burocrática", pero sobre todo, la "gran cantidad de horas y funciones extra" que nadie más asume por falta de personal adecuado. "Actuamos como jefes de personal de empresas externas, responsables de mantenimiento y cierre o cuidadores de emergencia", ha enumerado.

Una problemática que, asegura, todavía destaca más al poner la mirada en el resto de España: "Un miembro de

equipo directivo de un centro medio en Aragón cobra entre 100 y 400 euros menos que en la mayoría de comunidades", dice. Algo que supone la mitad en el caso de director.

Ejes de cambio

Aedipa es una asociación profesional independiente, sin vinculación orgánica ni política con ninguna formación. Su único objetivo es la mejora del sistema educativo público aragonés y las condiciones en las que se ejerce la función directiva.

Esta asociación ya ha puesto encima de la mesa en varias ocasiones una propuesta de trabajo al Departamento de Educación. Ahora, han realizado un texto mucho más concreto y claro con un plan de acción de siete ejes.

Miembros de la Asociación de Educación Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa). E.E

Entre ellos están la regulación de funciones no docentes; liderazgo pedagógico; la desburocratización; comunicación eficaz; formación y mentoría; revisión de la catalogación y un compromiso institucional.

Todo esto, asegura Jiménez, es imprescindible: "El modelo actual está expulsando el talento directivo" a lo que añade que el sistema actual "no puede sostenerse con el desgaste de los docentes".

Así, la presidenta de la asociación solicita la elaboración de un marco normativo para la mejora de la función directiva con el apoyo de todos los partidos políticos y administraciones.

“La dirección no puede sostenerse sobre el sobreesfuerzo ni sobre el desgaste personal. Y es que, al final, se trata de una situación que no solo afecta a un colectivo. "Sin el liderazgo pedagógico no hay mejora educativa", ha concluido.