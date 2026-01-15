Los colegios Marcos Frechín y Moreno Calvete en Zaragoza ya tienen listos sus nuevos patios: estos son los siguientes

Los alumnos de los CEIP Marcos Frechín y Emilio Moreno Calvete disfrutan ya de sus nuevos patios. Las obras de adaptación y naturalización forman parte del programa Adapta tu Patio, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, y se han llevado a cabo siguiendo lo consensuado con las comunidades educativas.



En las obras, se ha mejorado la calidad ambiental de los patios, también se han aumentado las zonas de sombra y se han creado nuevos espacios de juego, encuentro y descanso más saludables y adaptados al cambio climático. Los trabajos continúan en los otros tres centros seleccionados en la presente edición -CEIP Joaquín Costa, CEIP Domingo Miral y CEE Alborada-, donde las actuaciones estarán concluidas en las próximas semanas.

En estos casos, el calendario se ha visto ajustado debido a algunos problemas técnicos ajenos al propio proyecto y retrasos en el suministro de determinados materiales, ya resueltos, que han obligado a reprogramar la parte final de las obras.



Esta iniciativa municipal, que nació el pasado año como proyecto piloto en dos colegios, se amplió en esta edición a un total de cinco centros educativos, uno de ellos de educación especial, con un presupuesto global de 250.000 euros. Los colegios fueron seleccionados de entre 63 candidaturas procedentes de 15 distritos y 3 barrios rurales, por un jurado técnico en el que participaron representantes de la Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública y del CERMI.

La alcaldesa de Zaragoza ha visitado este jueves el colegio Marcos Frechín, en el distrito de Las Fuentes. Natalia Chueca ha subrayado que "la finalización de estas primeras actuaciones demuestra el compromiso del Ayuntamiento con la creación de espacios escolares más amables, saludables y resilientes frente al calor, en línea con la estrategia de naturalización de la ciudad y el Plan municipal de Adaptación al Cambio Climático".

Además, la alcaldesa ha recordado que "del mismo modo que en Zaragoza vamos a superar ya el número de patios renaturalizados de ciudades mucho más grandes, como Barcelona, o de otras capitales como Pamplona, en Zaragoza aún estamos esperando que desde el Gobierno Central, del que hasta hace nada era ministra Pilar Alegría, llegue alguna inversión a centros escolares de Zaragoza. Y eso que disponía de un presupuesto de 200 millones de euros. Podemos decir con orgullo -ha añadido- que en estos años hemos dado un impulso importante a la renaturalización de los colegios y que nuestro objetivo es continuar en esta línea".

Menos hormigón y más sombra

En el caso del Marcos Frechín, los trabajos se han centrado en la eliminación de zonas de hormigón y la plantación de 17 nuevos árboles, ampliando así las superficies blandas en un 12%. También se ha instalado una pérgola con graderío y nuevas áreas de descanso, juego y encuentro, así como un espacio natural específico para el patio infantil. El presupuesto total de esta actuación ha sido de 48.398 euros.



También han finalizado las obras en el Moreno Calvete, de Delicias. En este caso, debido a las limitaciones estructurales del centro, se optó por una intervención superficial sin demolición del pavimento existente. La actuación ha incorporado plataformas y elementos de madera, jardineras y parterres con arbolado, una pérgola continua para generar sombra, zonas de juego, asamblea y descanso, así como un huerto escolar en la parte superior del patio. El presupuesto de esta intervención ha sido de 48.395 euros.



En el CEIP Joaquín Costa, el CEIP Domingo Miral y el CEE Alborada continúan los trabajos de adaptación de sus patios, que incluyen levantado de pavimentos, incremento del arbolado, creación de zonas de refugio climático y nuevos espacios educativos al aire libre. Tras resolverse pequeños contratiempos técnicos y de suministro de materiales, está previsto que estas actuaciones queden completamente finalizadas en las próximas semanas.