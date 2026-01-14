Zaragoza rehabilitará 10 nuevas viviendas para alquiler asequible en Zamoray-Pignatelli: así serán los pisos

El Ayuntamiento de Zaragoza rehabilitará un nuevo edificio ubicado en el número 24 de la calle Zamoray-Pignatelli. Lo hará para dotar a la ciudad de 10 viviendas que se destinarán al alquiler asequible.

La idea del Gobierno municipal, tal y como lo ha explicado la alcaldesa Natalia Chueca, esta mañana, es seguir trabajando por mejorar la convivencia, seguridad y "vida" en el barrio de El Gancho, que se ha convertido en uno de los más conflictivos de la ciudad. Además, se busca poner fin a uno de los principales problemas que, actualmente, "más preocupa a los zaragozanos": la vivienda.

Así, estas nuevas 10 viviendas -que comenzarán a construirse a partir de mitad de 2026 y estarán listas en 2027- se sumarán a las "más de 125" que ya ha recuperado el Consistorio en la Zona. "Estas, con una inversión de 1,3 millones, tendrán entre dos y un dormitorio, una cocina integrada al comedor, serán eficientes energéticamente y serán seguras y accesibles", ha detallado la regidora.

Son un total de tres plantas alzadas y una bajo cubierta, además de una planta baja que cuenta con una vivienda y un local "con capacidad para 99 personas".

El proyecto de Zaragoza Vivienda plantea la rehabilitación de la planta baja, destinándola a una vivienda y a local de usos comunitarios; y de las tres plantas alzadas para destinarlas a viviendas, de uno y dos dormitorios, adaptando la planta bajocubierta para albergar parte de una vivienda desarrollada en dúplex con la planta tercera. En esta planta se ubican también los cuartos de instalaciones necesarios para el correcto funcionamiento del edificio.

El edificio, construido en 1881, estaba ahora abandonado aunque en su día fue ocupado ilegalmente. Un incendio posterior obligó a su desalojo y el Ayuntamiento acabó expropiándolo.

La SAREB era dueño al 90%, aunque fue en 2023 cuando el Ayuntamiento lo desalojó tras el incendio. "Mientras los vecinos reclamaban soluciones, nos encontramos con la paradoja de una entidad estatal que, lejos de facilitar la recuperación de la zona, se opuso al proceso de expropiación", ha explicado la alcaldesa, quien ha apuntado que el Consistorio consiguió la propiedad tras pagar 428.050,96 euros.

Está catalogado de interés ambiental, por lo que habrá partes del mismo que deberán mantenerse en la rehabilitación. Concretamente, "la fachada y la barandilla de la escalera", ha señalado Chueca.

Dado el mal estado de conservación del edificio y para adecuarlo a los nuevos espacios previstos, toda la tabiquería interior, revestimientos existentes y las escasas instalaciones preexistentes no tendrán ningún aprovechamiento, por lo que serán totalmente suprimidas. Habrá que actuar contra las humedades y los xilófagos.

Además de las labores de tabiquería, albañilería, revestimientos, envolvente, o refuerzo estructural, el proyecto se ha diseñado con criterios energéticos de alta eficiencia, con un alto nivel de aislamiento, siendo la calificación energética prevista en el mismo de categoría A. Además, se aplicarán y actualizarán las medidas de protección ante incendios y las garantías de accesibilidad.

En total, el edificio tendrá capacidad residencial para unas 32 personas, mientras que el local de planta baja se adecuará para usos comunitarios y actividades abiertas al barrio.

Plan Zamoray-Pignatelli

Esta obra forma parte del Plan de Vivienda en Zamoray-Pignatelli que supondrá el aumento del parque público residencial en 125 nuevos pisos, lo que permite alcanzar en este mandato la construcción y el impulso de 2.303 viviendas públicas en la ciudad gracias a las políticas municipales y autonómicas.

En este caso, las 125 nuevas viviendas en el Casco Histórico cumplen un triple objetivo: dar respuesta a la necesidad de vivienda pública para los ciudadanos; regenerar el barrio empleando solares y edificios adquiridos en los procesos de compraventa y expropiación del Plan Especial de Zamoray-Pignatelli; y apostar por la revitalización de la zona a través de nuevos residentes.

De todos ellos, 26 pisos ya están en construcción, otros 20 se obtendrán mediante rehabilitación de edificios sin uso, como es el caso de este inmueble de Pignatelli 43, y el grueso del montante, 79 viviendas, se levantarán de cero en solares diseminados por la zona.

Todos estos proyectos son impulsados desde Zaragoza Vivienda, quien asume el diseño, la inversión y la búsqueda de financiación mediante ayudas de otras administraciones. La estimación es invertir un total de 29,1 millones, a través de fondos propios municipales, si bien se buscará financiación a través de fondos europeos o estatales.