El PSOE Zaragoza denuncia la presencia de ratas en el parque Tio Jorge: "Es vergonzoso, los vecinos están muy alertados"

Las ratas han vuelto a dejarse ver en Zaragoza. En esta ocasión, los animalitos han sido avistados en el barrio del Arrabal. Así lo ha denunciado la portavoz socialista, Lola Ranera, quien ha señalado que los vecinos están "muy preocupados" al ver como estos animales "están acampando por las calles a sus anchas".

Es por eso que le ha exigido este miércoles a la alcaldesa Natalia Chueca que "abandone su política de marketing, de foto y de Instagram" y se ponga a solucionar los problemas de los vecinos de los barrios. Asegura que han llegado incluso a alertar de la presencia de ratas en las zonas infantiles de juego del parque Tío Jorge.

"En estos momentos, nuestros niños y las ratas están conviviendo en el parque. Es vergonzoso pensar que la cuarta ciudad de España, en el siglo XXI, tenga un problema grave de insalubridad con las ratas, que tenga un problema grave de suciedad en el barrio por el abandono de solares como el de la calle Mariano Gracia, estando además a nueve minutos del Ayuntamiento de Zaragoza", ha criticado.

Ranera, acompañada por el presidente de la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal, Rafael Tejedor, así como por varios vecinos del barrio, ha podido comprobar cómo las ratas están destrozando además los cables de luz del propio Centro Cívico Tío Jorge o del bar-quiosco del Parque Tío Jorge, y cómo su presencia llega incluso al entorno del centro de salud.

La portavoz socialista ha querido recordar que la falta de limpieza y el estado de los parques en nuestra ciudad aglutinan el 36% de las quejas ciudadanas, siendo las principales preocupaciones de los ciudadanos. Por eso, ha dicho, "ante la incapacidad del Partido Popular de tener limpios sus parques, le exigimos a Natalia Chueca que baje a los barrios, que llegue a los parques, que pase por las zonas infantiles, y que se dé cuenta que, en estos momentos, la insalubridad es un peligro. Están los vecinos absolutamente alertados y no pueden seguir conviviendo ratas con niños".

Por ello, Ranera le ha pedido a Natalia Chueca que "abandone la política de marketing, que se olvide de la foto y del Instagram, de la fanfarria, y que vaya a los barrios para solucionar los problemas de los vecinos. Seguramente, en estas zonas infantiles con ratas, a Chueca se le quitarán las ganas de hacerse fotos".

Un problema muy grave de insalubridad en el barrio del Arrabal que puede agravarse con la crecida del río, como ha señalado el presidente de los vecinos del Arrabal, Rafael Tejedor. "El tema de las ratas nos preocupa enormemente por las fechas en las que estamos, ya que en el momento que comiencen los deshielos, el nivel del río subirá y, como pasa habitualmente, las ratas hacen el recorrido inverso, es decir, del río van pasando al barrio. Será entonces cuando vamos a tener una auténtica plaga de infección de ratas, no solo en el Parque del Tío Jorge o en la calle Mariano Gracia, sino a lo largo de todo el barrio", ha señalado. Por ello, Tejedor ha exigido que se haga una intervención de manera inmediata para evitar problemas cuando vengan las crecidas del río.

Tratamientos contra las ratas

Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguran que en dicha zona verde -precisamente en el entorno de su Centro Cívico y alrededores- se han hecho tratamientos contra las ratas por parte del Instituto Municipal de Salud Pública los días 24 de septiembre, 26 de octubre, 12 de noviembre, y 4 de diciembre. De hecho, confirman que se sigue haciendo seguimiento y ya estaba programada una nueva intervención esta misma semana.

Además, desde el Consistorio han explicado que se está tratando del mismo modo en los alrededores y al acceso desde Valle de Broto y Valle de Oza. En este último punto, casualmente, se hizo tratamiento anteayer, día 12 de enero.

Tal y como ha informado la concejal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, esta misma mañana, tras la celebración de la Cincomarzada, arrancarán las obras de reforma integral del Parque Tío Jorge, que en su primera fase se centrarán, precisamente, en la renovación y actualización de todas sus infraestructuras de saneamiento.