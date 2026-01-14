Desalojan un edificio en el barrio de El Gancho de Zaragoza por riesgo de colapso: los 10 vecinos eran todos adultos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha ordenado, este miércoles, el desalojo temporal preventivo del edificio 98 de la calle San Pablo (en el barrio de El Gancho) tras detectarse daños en la caja de escaleras de la edificación y riesgo de colapso de la misma. Según señalan desde el Consistorio, los vecinos del inmueble eran todos mayores de edad.

Nada más conocerse la situación, desde el Ayuntamiento señalan que se han activado los protocolos municipales de emergencia para ofrecer alternativa habitacional a los 10 residentes que los Servicios Sociales han registrado en el inmueble. De ellos, 3 han manifestado que cuentan con una alternativa donde alojarse, mientras que los otros 7 están siendo ubicados en hostales de manera temporal por los servicios sociales municipales.

Se trata de un edificio de planta baja y otras cuatro plantas alzadas, con una vivienda por altura, y cuyos residentes están en diferentes situaciones de alquiler.

La voz de alarma la han dado esta jornada los trabajadores de Servicios Sociales municipales, quienes, avisados por un residente, han observado la degradación estructural y han solicitado al Servicio de Inspección Urbanística un análisis en profundidad. Tras girar dicha inspección, se ha concluido la existencia de la rotura de la caja de escaleras y el riesgo de colapso de la misma.

Por ello, se ha decretado el desalojo preventivo temporal y el requerimiento a la propiedad del inmueble para que acometa, en primer lugar, el apuntalamiento provisional y después la posterior ejecución de las obras de reparación, manteniéndose el desalojo hasta que no se acredite la seguridad del interior del inmueble. Asimismo, se instalará una puerta antiokupas provisional para evitar el ingreso en el inmueble.