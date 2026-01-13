Zaragoza redobla la presión sobre el Gobierno de España para que apoye el bicentenario de Goya en 2028

Zaragoza continúa su lucha por el acto de conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya en 2028. Así lo ha explicado este martes Sara Fernández, concejala de Cultura, Educación y Turismo.

Y es que, según pudo saber EL ESPAÑOL, desde el gabinete de Pedro Sánchez, consideraron que se trata de un acto que no tiene ‘punch político’ de modo que lo mandaron “a la papelera”.

Sin embargo, para el Gobierno de Jorge Azcón, la conmemoración de esta efeméride es una prioridad desde que arrancó la legislatura. Así, Fernández ha querido recordar las mismas intenciones desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y es que el objetivo es crear la comisión nacional y que este hito se declare como acontecimiento de especial y excepcional interés público.

Pero, después de casi dos años, Fernández asegura que "seguimos sin tener noticias de ningún tipo de actuación." Por eso, dice elevarlo a la junta de portavoces: "Para que se manifiesten y apoyar de verdad y refrendar la apuesta de la divulgación y del legado de Francisco de Goya", ha asegurado la concejala.

Así, reclaman reunirse con el Gobierno de España para que apoye la iniciativa. "El gobierno de Pedro Sánchez tiene que ser un apoyo real. Dice que 2028 queda muy lejos y que no le parece especialmente relevante", ha afirmado. Y que, según lo que han leído en los medios, "no parece una prioridad".

Sin embargo, la concejala ha continuado insistiendo en la importancia de celebrar el bicentenario de la muerte de Goya: "Es mucho más que un aragonés. Su legado es un referente a nivel nacional e internacional".

Y ha vuelto a recordar que desde el gobierno central no les quieren tender la mano. "No puede ser que la cultura y acciones culturales del Gobierno de Pedro Sánchez se decidan exclusivamente por sus intereses políticos. Hemos visto a golpe de BOE como ha dado millones de euros al Ayuntamiento de Barcelona", ha afirmado.

De este modo, la concejala espera que dentro de la comunidad de Aragón, los partidos voten a favor de esta celebración, dejando a un lado sus "intereses ideológicos" y unan "fuerzas para seguir defendiendo el papel que juega en nuestra comunidad".