Vox critica que Zaragoza haga frente a los gastos de luz en el Canal de Aguas Bravas: "Se pagaban 52.000 euros al año"

Zaragoza quiere recuperar el resplandor que un día tuvieron las instalaciones de la Expo 2008. Entre ellas, el Canal de Aguas Bravas, una de las concesiones más ruinosas. Esta infraestructura en la que se llegaron a invertir 6 millones cayó en desuso por problemas de drenaje en la balsa inferior, llegándose a declarar "ruina funcional" en 2014.

Ahora, el Ayuntamiento -tras limpiar y reparar las instalaciones- ha sacado a licitación el contrato para la gestión del canal por 20 años. Un contrato que no ha convencido a todos los grupos. Esta misma mañana, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha criticado que en el pliego de concesión "se señale que el responsable de los gastos del consumo eléctrico sea el propio Consistorio, así como del suministro del agua para el propio Canal".

Un asunto, para el que su grupo ya ha solicitado una comparecencia en la próxima comisión plenaria de Presidencia. "Deben aclarar este asunto que resulta cuestionable por varios motivos, entre ellos que ya en 2022 la propia Natalia Chueca dijo que la apertura del Canal era inviable, precisamente por el gasto de 1.300 euros al día de luz", ha acusado Calvo.

Una explotación "inviable"

Ha recordado también que en marzo de 2017, tanto el propio Ayuntamiento como la Asociación Legado Expo, señalaron que los gastos de electricidad "superaban los 52.000 euros anuales, haciendo inviable la explotación". En esas fechas, ha señalado Calvo, "los costes de la electricidad eran como los actuales o incluso ligeramente más bajos".

Asimismo, ha criticado otras cuestiones, como que en su día "dos fueron las empresas que gestionaron las instalaciones y que acabaron abandonándola porque no salía rentable". También ha acusado que se pusieron "demasiadas expectativas" en el Canal de Aguas Bravas, "llegando a calcularse una cifra de 100.000 usuarios al año, cuando la realidad es que en el mejor ejercicio únicamente se alcanzaron los 2.000".

Y es que, pese a las altas expectativas que había en el proyecto, no acabó de triunfar. Entre 2009 y 2027 todo funcionó con normalidad, gracias a las diversas limpiezas y vaciados que se llevaron a cabo en la balsa.Pero, cuando las instalaciones quedaron en desuso, todo cambió.

En gran parte porque la balsa inferior, desde que se abrieron las puertas de las instalaciones, perdía agua. Un problema que obligaba a aumentar el bombeo y que encarecía los costes de luz a niveles desproporcionados.

Condiciones

Según se señala en los pliegos, la empresa concesionaria deberá hacerse cargo del canon de explotación fijado en un mínimo de 2.000 euros variable y condicionado al resultado de explotación con tres tramos. Además, deberá abrir desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, con un mínimo de 40 días y 80 horas al año.

Los usos del entorno se han definido como un centro deportivo con entrenamiento, aunque se contempla la apertura al público para actividades como padel surf o con enfoque educativo. El adjudicatario podrá incluir nuevas actividades siempre dentro del ámbito de la concesión: escuela de vela, cable esquí, padel surf, escuela de piragüismo, deportes acuáticos y alquiler de bicicletas, entre otras opciones.