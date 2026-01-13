Más de 70 policías aprenden a dirigir el tráfico en Zaragoza: así se forma a nuevos agentes en Aragón

Un total de 73 alumnos están ya en Zaragoza cursando las asignaturas de la XXVIII edición del curso de Formación para el Ingreso en los Cuerpos de Policía Local de Aragón. Este curso, que empezó a finales del pasado mes de noviembre, está organizado y coordinado por la Academia Aragonesa de Policías Locales y cuenta con un programa clave para la capacitación de los nuevos agentes que próximamente se incorporarán a distintos municipios de la comunidad autónoma.

Es por eso que esta misma tarde se ha podido ver cómo algunos de ellos (ya que están repartidos en diferentes grupos) impartían sus prácticas de ordenación del tráfico y seguridad vial en el cruce de Violante de Hungría con Gómez Laguna. Una imagen que ha sorprendido a aquellos zaragozanos que conducían o paseaban por la zona, y que seguramente se volverá a vivir a lo largo de este mes en otras zonas de la ciudad.

El curso, que combina formación presencial y teleformación, suma más de 500 horas lectivas estructuradas en cinco áreas fundamentales: Jurídica, Técnico-policial, Operativa, Socio-profesional y Tráfico y seguridad vial. Con ello se busca ofrecer una preparación integral que permita a los futuros agentes desempeñar sus funciones con solvencia técnica y sensibilidad social.

Los alumnos proceden de las policías locales de Teruel, Huesca, Ejea de los Caballeros, Cuarte de Huerva, Jaca, Alagón, Monzón, Tauste, Binéfar, Benasque, Calatayud, Caspe, Tarazona, Utebo, Villanueva de Gállego, Barbastro, Fraga, Sabiñánigo, La Almunia de Doña Godina y Alcañiz.

Su itinerario formativo comienza con el área socioprofesional, donde se abordan materias orientadas al bienestar emocional y a la intervención con colectivos vulnerables. Entre ellas figuran el tratamiento del estrés, la atención a la diversidad sexual y de género y las pautas de actuación ante colectivos con necesidades especiales, aspectos que refuerzan la dimensión humana del servicio policial.

La sede principal de la formación se ubica en las aulas de la Residencia Pignatelli, aunque parte del programa se desarrollará también en otros espacios institucionales como el Instituto Aragonés de la Juventud–LAAAB, la Base Aérea de Zaragoza, la Ciudad de la Justicia, la sede de la Policía Nacional Adscrita y Policía Local de Zaragoza. El plan se complementa con módulos impartidos mediante teleformación.

Además, los alumnos participarán en actividades prácticas y de acercamiento profesional, como la asistencia a juicios, simulacros de Protección Civil y sesiones con agentes veteranos. También recibirán formación específica del Colegio Oficial de Educación Física de Aragón y de ATADES, que ofrecerá una aproximación al autismo y al uso de los pictogramas de ARASAAC para facilitar la comunicación con personas con discapacidad intelectual, afasia u otros trastornos.

Del total de 73 alumnos, 23 proceden del proceso selectivo de la convocatoria unificada gestionada por el Gobierno de Aragón, cuyos destinos eligieron el pasado 13 de noviembre. Los 50 restantes provienen de procesos municipales anteriores y han iniciado ya sus prácticas en los municipios convocantes.

Con una duración aproximada de tres meses (hasta el mes de marzo), esta edición se perfila como la más exigente hasta la fecha. Al finalizar el proceso, los alumnos obtendrán la habilitación como funcionarios de carrera, además de certificados adicionales en habilidades específicas, entre ellos la capacitación para el manejo de desfibriladores y la habilitación para el porte y uso de dispositivos electrónicos de control.