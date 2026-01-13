Ya es oficial: estas son las fechas, ubicaciones y principales novedades para la segunda edición de 'Zaragoza Luce'

Zaragoza ha dejado atrás la Navidad, pero la capital aragonesa seguirá brillando en febrero. Del 19 al 22 de febrero se celebrará la segunda edición del festival lumínico 'Zaragoza Luce', que volverá a transformar el Casco Histórico en un gran escenario de luz, arte y pensamiento contemporáneo.​

Tras el éxito del año pasado, cuando 278.000 personas disfrutaron de las instalaciones y el impacto económico superó los cuatro millones de euros, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido dar un paso más. Así las cosas, el festival pasa de ocho a doce puntos de luz, suma un día más de celebración y se podrá visitar de 19.00 a 00.00 horas.

"Superó todas nuestras expectativas y queríamos dar un paso más", ha señalado la alcaldesa, Natalia Chueca, en la presentación del evento. Además, ha defendido que este festival "es un proyecto abierto y accesible que ensalza el patrimonio de Zaragoza a través del arte contemporáneo".

El Ayuntamiento de Zaragoza organizará doce visitas guiadas dentro del recorrido oficial del festival. Además, CaixaBank, como patrocinador principal, impulsará además otras cuatro visitas guiadas adicionales "para que todo esté festival se pueda poner al servicio de la divulgación en mayor profundidad", ha explicado la alcaldesa.

En esta edición, se refuerza su carácter internacional con la participación de nombres de referencia en el arte de la luz como Lateral Office, Janet Echelman, Cédric Le Borgne, Collectif Scale o Groupe LAPS. Sus obras convivirán con propuestas nacionales y locales en espacios como la plaza del Pilar, plaza del Justicia, San Juan de los Panetes, plaza de la Lonja, San Felipe o la fachada del Colegio Oficial de Arquitectos.

La cita incorpora también una fuerte vertiente formativa y de talento local, con la creación 'Interferencias' a cargo de alumnado de la Escuela de Arte de Zaragoza junto al artista zaragozano Néstor Lizalde, además de masterclass y visitas guiadas para estudiantes.​

La experiencia se completa con una guía digital interactiva que ya en la primera edición registró más de 20.000 consultas y que volverá a ofrecer mapas y audioguías accesibles desde el móvil para planificar el recorrido y profundizar en cada obra.

Ubicaciones

En la plaza del Pilar estará la obra del estudio canadiense Lateral Ofice que junto a CS Desing han creado 'Impulse'.

En la plaza San Juan de los Panetes el artista estadounidense expondrá su obra 'Earthtime 1.26'.

'Les voyageurs' del artista francés Cédric Le Borgne estará en varias ubicaciones: Calle del Cisne, Fuente de la Hispanidad, Plaza de Delegación, Museo del Foro y Plaza de la Lonja .

El colectivo francés Collectif Scale tendrá su hueco en la plaza de la Justicia con 'Flux'.

con 'Flux'. Groupe LAPS es una estructura artística colectiva formada por artistas visuales, diseñadores de luz y sonido, escenógrafos y videógrafos que han creado 'Keyframes Games Stories' y estará en la fachada del Colegio de Arquitectos .

. El artista español Maxi Gilbert presenta 'Antimateria' que podrá verse en el Patio Diocesano .

. La Escuela de Arte y Néstor Lizalde, como conductor y comisario, han creado una obra en esta segunda edición de Zaragoza Luce. Estará expuesta en la plaza San Felipe y se llama 'Interferencias'.

y se llama 'Interferencias'. Jou Serra es otro artista español que estará presente en la cita con 'Obra' en la fachada de La Caixa.

Con el apoyo de CaixaBank y del Gobierno de Aragón, Zaragoza Luce se consolida como un proyecto cultural de ciudad llamado a crecer y a reafirmar a Zaragoza como un referente creativo y turístico a nivel nacional e internacional.