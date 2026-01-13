El barrio de Zaragoza que aspira a ser la nueva zona de moda: centro de salud, escuela infantil y 17.000 viviendas

Zaragoza está creciendo. El año pasado superó a Sevilla en número de habitantes, arrebatándole el puesto como 4º ciudad de España.

El gran crecimiento de vecinos requiere mayores inversiones y un crecimiento proporcional en vivienda y servicios.

Este 2026, la capital aragonesa va a vivir un periodo especialmente importante, ya que se van a desarrollar varios proyectos urbanísticos e inmobiliarios.

El problema de la vivienda afecta a toda España y tanto el Gobierno autonómico como el Ayuntamiento de Zaragoza cuentan con planes para abordarlo y ponerle solución.

Dentro de los proyectos destaca el crecimiento de un barrio a las afueras de la ciudad que podría convertirse en la nueva zona de moda para jóvenes profesionales y familias.

Arcosur lleva años creciendo poco a poco y este año parece que tomará carrerilla.

El Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, Ibercaja y la Junta de Compensación han puesto en marcha un acuerdo que hará posible la construcción de 17.000 viviendas nuevas en la zona, de las cuales 10.400 tendrán algún tipo de protección pública.

Este impulso supondrá la creación de más de 50.000 puestos de trabajo, aproximadamente la mitad de carácter estable, y marcará un antes y un después tanto en el desarrollo del sur de la ciudad como en la dinámica del mercado inmobiliario de Zaragoza.

Crecimiento de Arcosur

Por fin Arcosur ha dejado de ser solo una promesa sobre el papel para convertirse en uno de los grandes focos de inversión pública de Zaragoza.

El Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón han puesto negro sobre blanco en los presupuestos de 2026 una apuesta clara por este barrio del sur de la ciudad, con el objetivo de hacerlo habitable, accesible y con servicios suficientes para las miles de familias que llegarán en los próximos años.

Mapa Arcosur 2023. Ayuntamiento de Zaragoza

Uno de los pilares del presupuesto es la vivienda. El Ayuntamiento de Zaragoza destinará en 2026 más de 20,3 millones de euros a esta política, lo que supone un incremento del 6,5% respecto al año anterior.

Dentro de este esfuerzo inversor, Arcosur ocupa un lugar destacado.

En este barrio está prevista la construcción de más de 17.000 viviendas, y la Junta de Compensación trabaja para acelerar las distintas fases de urbanización.

En diciembre se avanzó en la Fase 2 y ya se ha adjudicado a la empresa navarra Obenansa la urbanización de la Fase 2 Sur, donde se levantarán 2.080 viviendas, con una inversión cercana a los 9 millones de euros.

Quedan pendientes otras actuaciones, como la Fase 2 Resto Sur, que incluirá 812 viviendas libres, una gran zona verde y un nuevo vial de conexión con Montecanal, a la espera de la autorización municipal para licitar las obras.

Pero un barrio no son solo pisos. Por eso, una parte muy importante del presupuesto municipal, 86,4 millones de euros, se destina a equipamientos públicos, con especial atención a la eficiencia energética, la modernización y la sostenibilidad.

En Arcosur destaca una inversión muy esperada por las familias: la nueva Escuela Infantil, anunciada por la alcaldesa Natalia Chueca y dotada con más de 3 millones de euros.

El proyecto se licitará de forma conjunta en diseño y obras, para ganar tiempo y responder cuanto antes al aumento de población infantil en el Distrito Sur.

Construcción de viviendas en Zaragoza. Junta de Compensación de Arcosur Arcosur.net

Además, se han reservado parcelas para futuros equipamientos clave, como un nuevo centro de salud y un colegio, servicios imprescindibles en un barrio que podría superar los 70.000 habitantes en la próxima década.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, explicó en el Debate del estado de la comunidad el año pasado, que este nuevo centro de salud permitirá que los vecinos de Arcosur "tengan cubiertas sus necesidades asistenciales sanitarias".

"Comenzaremos el próximo año con la redacción del proyecto, para lo cual el presupuesto contará con una partida inicial de 2 millones de euros", enfatizó el presidente Azcón. Siendo "el próximo año", este 2026.

Arcosur no crecerá solo en ladrillo. El barrio estará rodeado de amplias zonas verdes, con el Parque Norte como uno de sus grandes pulmones, y con la previsión de un gran parque de 20 hectáreas que mejorará la calidad de vida y ofrecerá espacios de paseo, juego y descanso.

Con viviendas, escuelas infantiles, futuros colegios, centro de salud, zonas verdes y nuevas conexiones para llegar con facilidad al centro, Arcosur empieza a parecerse a un barrio completo y no a una urbanización a medio hacer.

Si se cumplen los plazos, Arcosur será uno de los mayores desarrollos urbanísticos de la ciudad dentro de poco.