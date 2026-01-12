Tamara Clavería, directora de una fundación gitana: "La situación de pobreza de la población gitana es alarmante"

El pueblo gitano tiene presencia en Zaragoza, pero todavía queda mucho por conseguir. Una comunidad que cumplió el año pasado 600 años de presencia en la comunidad de Aragón, y que se ha sentido marginada y perseguida a lo largo de la historia.

El pueblo gitano ha celebrado estos años en la conmemoración del Día de la Cultura Gitana tras el aniversario de los 600 años del pueblo gitano en territorio aragonés y en el que se han recapitulado los hitos más importantes del pueblo gitano y las actividades que se llevaron a cabo durante 2025, como la concienciación de su historia en diferentes colegios.

Y es que la educación es el pilar más importante, un mensaje que ha querido transmitir Esther Jiménez, presidenta de la Asociación de mujeres gitanas independientes aragonesas Amiga, a los más jóvenes. "La libertad nos la da el conocimiento", ha asegurado.

En la misma línea se encuentra Tamara Clavería, directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Aragón, quien asegura que los gitanos son ciudadanos como cualquier otro y que solo buscan "el amor a la vida".

"La situación de pobreza de la población gitana es alarmante. Hay un 89% de pobreza infantil y un 63% tiene fracaso escolar. Sienten marginación", ha confesado.

Por eso, el pueblo gitano afronta retos para este nuevo año. Josué Gabarre, profesor en la asociación de mujeres gitanas Romi Cali, asegura que los más importantes son precisamente la educación y la vivienda, pero que superar estas dificultades se trata de un triunfo para todos.

"El triunfo del pueblo gitano es el triunfo de la democracia", algo por lo que, asegura, solo llegará con la unión de todos, independientemente de su raza.

Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza también ha participado en la conmemoración del Día de la Cultura Gitana.

Un acto al que ha asistido Marian Orós, concejala de políticas sociales, quien ha dedicado unas palabras a esta comunidad: "Hay que tener respeto por cada una de estas personas que han sido perseguidas y marginadas", ha afirmado.

Además, la concejala ha querido recordar el Plan Municipal para una Convivencia Intercultural 2030 que busca consolidar a Zaragoza como una ciudad cohesionada e inclusiva, y que aborda la diversidad como una oportunidad para el desarrollo social.