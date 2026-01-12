Cae un pino de grandes dimensiones en la plaza de Los Sitios por un problema en las raíces: no hay heridos

El pino caído en la plaza de los Sitios, Zaragoza. E.E

Un árbol de grandes dimensiones se ha caído en la mañana de este lunes 12 de enero, en la plaza de Los Sitios de Zaragoza.

El suceso ha transcurrido durante los trabajos que el servicio de jardines del Ayuntamiento de Zaragoza está realizando en la zona. "Son pinos plantados hace 40 años y tienen el problema de la espiralización, por eso los técnicos están analizándolos, la caída ha sido totalmente casual", explican fuentes municipales.

La espiralización es un problema en las raíces que provoca que se vayan enrollando en vez de extenderse, por lo que el árbol no se sujeta bien al suelo, se inclina y pierde estabilidad.

La zona estaba vallada de antemano, pues hace unos 15 días se cayó otro pino, y se acordonó esa parte de la plaza por el riesgo.

Al estar la zona restringida no ha habido que lamentar daños personales. El gran ejemplar ha caído encima de la fuente, pero esta, en principio, no ha sufrido daños.

Pino caído en la plaza de Los Sitios, Zaragoza. E.E

Para analizar la salud de las raíces del pino es necesario levantar los adoquines del suelo, ha sido en este momento cuando el árbol ha perdido la poca sujeción que le quedaba y ha caído.

Se espera que entre esta tarde o mañana se retire el pino. En su lugar se prevé plantar otro árbol "apropiado a la zona".

El nuevo ejemplar dependerá de "la solución que propongan los técnicos", pues la política que actualmente sigue el ayuntamiento es colocar en cada zona el árbol adecuado, tanto por las necesidades de mantenimiento (luz, agua, suelo) y características del lugar ( por ejemplo si se necesita sombra o visibilidad).