Reclaman más de 1.500 euros al Ayuntamiento por la avería "por las obras de La Romareda" que dejó KO neveras y microondas

Los obreros, en el entorno de las obras de La Romareda. E. E.

Las viviendas afectadas por la avería "durante las obras de la nueva Romareda" que dejó KO los electrodomésticos de un bloque entero de Zaragoza han empezado a reclamar los daños al Ayuntamiento.

El aparatoso incidente ocurrió a finales de septiembre y afectó al bloque situado en el número 6 de la calle de Juan II de Aragón, la que discurre entre el famoso restaurante Rogelios y el Colegio Romareda, a escasos metros del solar sobre el que se levantará el futuro estadio.

Los propietarios tuvieron que renovar media cocina, adelantando cientos de euros que ahora exigen al Consistorio.

"Me he tenido que gastar cerca de 500 euros para comprarle a mi padre una nevera, un microondas, un radiodespertador... A otros vecinos les fastidió la placa. En nuestro caso, la tele tampoco iba, aunque la recuperamos cambiando el cable, y estamos a la espera de que revisen el aire acondicionado. Con el mando no reacciona y nos tememos lo peor", decía entonces una de las afectadas.

Sus palabras se han traducido ahora en una reclamación que supera los 1.500 euros, un ejemplo de las consecuencias que tuvo este repentino corte de luz en el edificio al que se unen otros.

En ella insisten en que los electrodomésticos quedaron "inservibles" y tuvieron que ser sustituidos. También adjuntan las facturas y los justificantes de pago de todo lo que ha habido que adelantar.

En principio, el Ayuntamiento tendría seis meses para resolver.

Al detalle

En las reclamaciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL DE ARAGÓN figuran desde aparatos de aire acondicionado estropeados a neveras o microondas.

Los afectados piden una indemnización que, como mínimo, cubra el importe desembolsado. Y lo hacen por una razón: porque las obras causantes de la incidencia eléctrica "han sido promovidas por el Ayuntamiento de Zaragoza" y son las que ha causado el fallo en la línea de distribución que ha roto los electrodomésticos, argumentan.

La circular

Aquellos, recuerdan, fueron días "de mucho agobio", ya que se registraron "muchos desperfectos en muchas viviendas".

En una circular enviada el pasado 1 de octubre, la propia comunidad de propietarios aseguraba haber confirmado la causa y apuntaba directamente a "una máquina" que "golpeó y dañó un cable de tensión durante la ejecución de las obras de la nueva Romareda".

"En cuanto se tuvo conocimiento de la situación, desde la Administración contactamos inmediatamente con E-distribución. A todos aquellos propietarios que hayan podido sufrir daños en sus viviendas se les recomienda dar parte al seguro", decía el escrito.

Preguntado por la incidencia, desde el Ayuntamiento aseguraron tener únicamente constancia de un corte programado de entre cuatro y cinco horas.

Según fuentes municipales, el suministro se restableció con normalidad, por lo que cualquier interferencia o problema correspondería a la distribuidora. Es más, subrayaban que dentro de la pastilla del estadio no hay tensión desde el mes de julio.

Los vecinos, sin embargo, aseguraban que no se les avisó de ningún corte programado, algo que sí ha venido sucediendo cada vez que tienen que cortar el agua por los trabajos en el entorno, mientras que desde Endesa defendían que los cortes programados no provocan este tipo de averías masivas, ya que cada día se producen decenas y nunca se dan problemas como este.