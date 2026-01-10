Los jardines y las zonas de ocio, prioridades para el Parque del Agua tras el resurgir del canal de aguas bravas de Zaragoza

Zaragoza parece que mira con optimismo el Parque del Agua. El símbolo verde de la Expo 2008 ha quedado renegado al abandono y al desuso ante la falta de mantenimiento por parte de las instituciones. Lo que apuntaba a marcar la diferencia y ser uno de los mayores éxitos en una Zaragoza que se estaba transformando quedó naufragando y quedándose en el olvido.

Espacios como el Canal de Aguas Bravas o el Parque Botánico llevan más de diez años en deterioro. A las que se une la Hípica que ha sido recientemente reunida y con planes de futuro, o las Playas de la Expo que viven un camino también degradante. Peor suerte llevan otras concesiones como el centro de Spa Ranillas que vio su gestión judicializada.

Sin embargo, todo apunta a que el Parque del Agua pueda volver -parcialmente- a su esplendor. Este viernes la alcaldesa de Zaragoza hacía oficial la vuelta del Canal de Aguas Bravas con la publicación del pliego para la concesión durante 20 años de este entorno. Esta busca ser referente en el mundo deportivo, pero también con un enfoque lúdico y educativo.

Un paso más que desde el Legado Expo lo miran en positivo aunque tienen recelos, entre ellos, sobre la gestión del mismo. Según los pliegos, la empresa deberá mantenerlo abierto del 1 de junio al 31 de septiembre un mínimo de 40 días y 80 horas. Y entre los objetivos que ha puesto sobre la mesa la alcaldesa es el uso para competiciones deportivas.

En esta misma línea demandan una buena gestión de la concesión. "El canal tiene que estar conectado con grandes competiciones deportivas, que no sea solo darle al botón de las bombas sino hacer una gestión importante en lo deportivo-empresarial", demanda Francisco Pellicer, presidente de Legado Expo.

Así, señala que para la evolución correcta de este entorno se debe apostar por eventos deportivos de "primer nivel" tanto nacional como internacional, apoyándolo con dar servicio a federaciones y deportistas a nivel local. Desde la asociación lo tienen claro: si se va a apostar por él debe ser para "jugar en primera división".

Recuperar el "alma" del parque

Si bien para que eso sea posible, todo reside en recuperar el "alma" del Parque del Agua. El circuito de la depuración del agua se marca como una de las acciones urgentes del entorno de la Expo ya que dirige todo el agua que fluye por el entorno verde. Esto además choca con la puesta en funcionamiento del Canal de Aguas Bravas ya que se encarga de limpiar y convertirla en apta para el baño.

Así, demanda que la depuradora natural que se encarga de hacer dicha limpieza "no funciona" porque "no ha habido un mantenimiento desde los últimos diez años". Si esto no se pusiera en marcha el agua que se quiere utilizar del río Ebro y del freático "sería de mala calidad".

El siguiente paso que ven que es esencial es retomar el Parque Botánico de Jardines Acuáticos que ha quedado un "despilfarro absoluto". Pellicer denuncia que están "abandonados" desde hace casi diez años. "Lo que antes era un sitio precioso con los nenúfares, jardines de lirio que ponía color al parque ha quedado en un desierto", remarca.

Asimismo, señala que ante el abandono de este espacio se está perdiendo el "potencial educativo y recreativo extraordinario" que recoge este entorno verde y acuático.

Si bien para terminar de rematar el buen funcionamiento del parque y la atracción de más vecinos a este, Pellicer apunta a mejorar y promocionar las concesiones recreativas y de ocio. De los cinco bares y restaurantes que mantenían vivo el interés por el Parque del Agua dos ya no existen. Un deterioro que se ha visto a lo largo de los dos últimos años.

Pellicer echa de menos, a título personal, aquellas tardes donde se podía tomar algo cerca del embarcadero mientras veía barcos pasar y niños jugar: "Para mí esa era una estampa de una Zaragoza viva, de calidad y que disfruta de su patrimonio".

"Invertir en el parque del agua es invertir en bienestar de los ciudadanos, y eso va a repercutir en una buena imagen de nuestra ciudad", concluye.

Una Expo que se reconstruye

Más allá del espacio verde de la Expo 2008, los edificios emblemáticos de la exposición internacional han ido encontrando su sitio en una Zaragoza cambiante. Los pabellones que acogieron a las Comunidades Autónomas conforman ahora la Ciudad de la Justicia.

No fueron los únicos que comenzaron a llenar pabellones ya que la sede de la consejería de Educación también se encuentra ahí. Mismo camino que siguió la sede territorial de Radio Televisión Española y pronto hará CARTV. El Pabellón Puente ya se ha convertido en un referente de la tecnología con la implantación del Mobility City.

Otros mantienen un futuro más incierto ya que se planea que el edificio Ebro 4 -cacahuete- se instale la futura universidad privada The Power, pero el decreto de Pedro Sánchez mantiene en vilo su implantación. Al igual que el pabellón de Aragón que busca convertirse en la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Por otro lado, el de España ha tenido candidaturas, pero han caído en saco roto y su deterioro cada vez se hace más visible.