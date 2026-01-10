Una incidencia bloquea la solicitud del Cheque Familia: el Ayuntamiento asegura que se arreglará en los próximos días

No se puede solicitar el Cheque Familia del Ayuntamiento de Zaragoza por problemas técnicos.

La ayuda municipal de hasta 1.000 euros va dirigida a las familias que no han obtenido una plaza en las Escuelas Infantiles Municipales. Se solicita de manera online, pero el trámite se encuentra temporalmente bloqueado.

"Por cuestiones técnicas el trámite no está temporalmente disponible. Tan pronto se solventen las mismas, el trámite para la presentación del Cheque Familia volverá a estar operativo", reza el mensaje de la web.

El plazo para solicitar la ayuda es de un par de meses y en principio terminaba el próximo 19 de febrero; sin embargo, debido al problema se ampliará.

"El plazo de presentación se ampliará proporcionalmente al tiempo que dure la incidencia, que se subsanará en los próximos días. Disculpen las molestias", asegura el aviso de la web.

Según informan desde el ayuntamiento "se están realizando una serie de ajustes para la obtención de los datos personales de los solicitantes que lo hayan autorizado", y al ser una información muy sensible hay que reforzar la seguridad.

Además, en esta edición del Cheque Familia, se pretende agilizar la burocracia y se "están ajustando los sistemas para que se pueda realizar con la mayor rapidez posible y no sea necesario realizar subsanaciones".

La incidencia lleva varios días bloqueando la solicitud del Cheque Familia, y no hay fecha exacta para su reactivación.

No obstante, "los solicitantes deben estar tranquilos porque en los próximos días volverá a estar disponible y se prolongará el plazo para solicitarlo por este tiempo que ha estado inactivo el trámite".

Cheque familia

La respuesta positiva que tuvo esta iniciativa, favoreció que se mantuviera y se ampliara en convocatorias posteriores.

En la última edición se registraron 2.260 solicitudes, de las que 1.401 reunieron las condiciones exigidas y recibieron la subvención.

Con esta nueva convocatoria, la inversión municipal en el programa superará los cuatro millones de euros desde que comenzó, con un impacto directo en alrededor de 4.000 familias de Zaragoza.

¿De cuánto es la subvención? La cuantía dependerá de la renta familiar. Pero si se cumplen los requisitos, la ayuda individualizada por cada menor será de 700 ó 1.000 euros.

Va dirigida a familias con hijos (nacidos en el año 2022 o 2023 o 2024) que asistieron a Centros privados de Educación Infantil (1º Ciclo de EI), entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025.