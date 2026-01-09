Zaragoza garantiza que la ZBE no se toca y el PP acusa a Vox de mentir por interés electoral: "Buscan sacar rédito"

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza no se toca. El pulso entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ha vivido este viernes un nuevo capítulo en el que el Gobierno y sus exsocios preferentes se han acusado mutuamente de mentir.

Para la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, el partido de Julio Calvo está buscando únicamente "excusas baratas" y "boicotear" al PP para complacer a Santiago Abascal.

La edil ha comenzado su intervención recordando un audio de julio de 2024 en el que el concejal de Vox David Flores reconocía que, aunque no se creían la Zona de Bajas Emisiones y nunca la iban a apoyar, "la responsabilidad y obligación" del Gobierno era cumplir la ley.

Entonces, Vox optó por la abstención, dando lugar a una fórmula que permitía cumplir la ley de Cambio Climático trastocando "lo menos posible" la vida de los ciudadanos. ¿Y qué ha cambiado desde entonces? Solo dos cosas, según Gaudes: las elecciones y la llamada al orden desde Madrid. "Este Gobierno sigue siendo el mismo", subrayaba.

La titular de Medio Ambiente ha recordado que el PP aceptó todos y cada uno de los votos particulares de Vox. "Si en aquel momento consideraban que había que cumplir la ley son ellos los que han cambiado de opinión", continuaba.

Los exsocios han protagonizado hoy el enésimo rifirrafe a costa de las ayudas al transporte. La alcaldesa, Natalia Chueca, dijo que se perderían 22 millones en dos años si se incumplía la ley. Para Julio Calvo y la concejala Eva Torres, esto es radicalmente incierto y falso.

Esta mañana ha rebajado los millones que se perderían a 7, pero Gaudes no ha tardado en desmentirle. Ha asegurado que a Zaragoza le correspondieron en la última convocatoria 11,3 millones, de ahí que el equipo de Gobierno hable de algo más de 22 millones.

"Antes de llamar mentirosa a la alcaldesa hay que estudiar un poco más", remarcaba.

Tampoco son ciertos, según Gaudes, los datos que maneja Vox sobre la incidencia de la ZBE. "Supone un 0,1% de la superficie de la ciudad, el 81% del parque móvil puede acceder sin ningún tipo de restricción", aseveraba.

La única realidad, según el PP, es "la irresponsabilidad de Vox por no aprobar el presupuesto". No están dispuestos a que se retuerza la verdad, pero los de Julio Calvo insisten en que Zaragoza ni se ha paralizado ni se va a paralizar.

"Vox no va a poner ningún problema a las grandes obras que están en marcha por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Con las nuevas propuestas tendremos que sentarnos, y evaluarlos y valorar si verdaderamente merecen ser aprobados o no y son buenos o no para los zaragozanos”, destacaba esta mañana Eva Torres.

A Gaudes le sorprende que Vox pueda optar por esta posición, más próxima a los partidos de la oposición, cuando el objetivo debería ser ayudar a echar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Esto, ha dicho, solo se explica porque "desde Madrid les dicen lo que tienen que hacer". "Consideran que pueden sacar rédito electoral con esta estrategia y les da igual cumplir o no cumplir la ley. La ZBE no es el final sino el medio para que no haya presupuestos y que se cumplan las órdenes de Vox Madrid, que es quien manda", lamentaba.

Con todo, insistía en que no va a haber cambios: "Si empezamos a cambiar de opinión y desarrollar acciones diferentes a las de 2024 estaríamos haciendo todo lo que criticamos al Gobierno de España. Es Vox quien está cambiando una posición que estaba totalmente cerrada".