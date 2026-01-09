Vox insiste con la ZBE de Zaragoza: "Unos 40.000 vehículos van a tener restricciones para entrar"

El choque entre PP y Vox por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza parece no tener fin. El portavoz de Medio Ambiente del partido de Santiago Abascal, David Flores, ha cargado este viernes contra la titular del área, Tatiana Gaudes, que minutos antes había convocado a la prensa para desmentir al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo.

Flores ha acusado a la edil de "cortar y descontextualizar de forma malintencionada y torticera" una intervención suya -Gaudes ha comenzado su comparecencia poniendo un audio del concejal de Vox- y la ha acusado de "juego sucio e inmadurez".

El debate va mucho más allá de la ZBE, utilizada "como excusa" a juicio del PP, para no apoyar el presupuesto de 2026 y complacer a Santiago Abascal. Los populares tienen claro que sus exsocios preferentes están intentando sacar rédito electoral, y que su cambio de postura obedece a una llamada al orden de Madrid.

No lo ven así en Vox, que después de abstenerse en la votación allá por 2024, ha vuelto a convertir esta polémica medida en su caballo de batalla contra el PP de Natalia Chueca, Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo.

La formación critica que el 19% de los vehículos matriculados en Zaragoza van a tener restricciones para entrar en la Zona de Bajas Emisiones, lo que supone "aproximadamente 40.000".

"Ni la alcaldesa ni la concejala han cumplido su palabra con Vox. Han incumplido su compromiso de no implementar el régimen sancionador antes del año 2026", ha llegado a decir Flores.

Los concejales de Vox no entienden que el PP no haya tardado "ni nueve meses" en incumplir la palabra dada. "Nos mintieron y engañaron", continuaba el concejal.

Pero los populares, tirando de aquello de 'dato mata relato', han querido dejar claro que si las multas se adelantaron a diciembre fue porque las convocatorias para obtener fondos estatales así lo exigían.

Si no, resaltan desde el equipo de Gobierno, se habrían perdido hasta 22 millones de euros en dos años por las ayudas al transporte.

Y además, recuerdan que hasta que no haya cámaras solo se multará a los vehículos que estén aparcados.

A Vox, sin embargo, no le valen todas estas explicaciones. Tanto es así que acusan al PP de Natalia Chueca de hincar la rodilla ante Óscar Puente y el PSOE, "cosa que no han hecho sus compañeros del Partido Popular de Sevilla o de Valencia".