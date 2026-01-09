Ya es oficial: Zaragoza recupera uno de los negocios más ruinosos de la Expo con nuevos usos este verano

Vuelve a funcionar el Canal de Aguas Bravas de la Expo de Zaragoza este viernes E. E.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un nuevo paso para recuperar el Canal de Aguas Bravas de la Expo 2008. Esta infraestructura se convirtió en una de las insignias de la exposición universal y prometía un gran potencial al invertir 6 millones en ella. El desuso y los problemas en los drenajes de la balsa causaron un deterioro mayor que se fulminó con la declaración "en ruina funcional" en 2014.

La intención por parte del Gobierno municipal de Natalia Chueca de recuperarlo se ha ido saldando con diferentes acciones como la limpieza del canal u obras hidráulicas centradas en el bombeo y drenaje. Una ejecución de obras por valor de 194.367 euros que ha permitido la "puesta en marcha de uno de los símbolos de la ciudad". De esta forma, se espera que este verano comience a darse uso, según ha avanzado la alcaldesa.

Este viernes se ha hecho una de las primeras pruebas de llenado del canal, mismo día que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que se han publicado los pliegos para la concesión de este entorno por los próximos 20 años. Así como ha detallado, la empresa concesionaria quedará a cargo de la explotación y dinamización del canal.

Sobre la recuperación del proyecto, Chueca ha señalado que se ha tratado de un proyecto que "no ha sido sencillo ni fácil" y por lo tanto "se ha trabajado con una visión a largo plazo para devolverlo a un uso estable y continuado". El Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado una evaluación de obras necesarias para la puesta en marcha de la actividad cuyo coste de inversión sería, aproximadamente, de unos 320.940 euros.

Este es el primer paso dado en el entorno del Parque del Agua, si bien la primera edil señala que esto da pie a seguir con la recuperación de toda la zona que quedó "abandonada y judicializada".

Los pliegos establecen las bases para la concesión de la explotación, mantenimiento y dinamización del Canal de Aguas Bravas, durante 20 años. La empresa concesionaria deberá hacerse cargo del canon de explotación fijado en un mínimo de 2.000 euros variable y condicionado al resultado de explotación con tres tramos.

De igual manera, está en la obligación de permanecer abierto desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de cada año, con un mínimo de 40 días de apertura y 80 horas.

El uso de este entorno está establecido principalmente en tres líneas: deportivo con entrenamiento, general para la apertura al público para practicar actividades como padel surf o con enfoque educativo y para las prácticas de cuerpos especiales.

El adjudicatario podrá incluir nuevas actividades siempre dentro del ámbito de la concesión: escuela de vela, cable esquí, padel surf, escuela de piragüismo, deportes acuáticos y alquiler de bicicletas, entre otras opciones.

La alcaldesa en su intervención ha asegurado que ya hay "seis federaciones interesadas" para poder dar uso a estas instalaciones. Además, ha recalcado que se trata de uno de los pocos canales de aguas bravas de estas características a nivel mundial, más allá del de París o Londres, lo que supone una "buenísima noticia" para los deportistas aragoneses "para que puedan entrenar e incluso competir en Zaragoza".

La empresa concesionaria también podrá explotar otros entornos como la zona de navegación de aguas tranquilas con el alquiler de embarcaciones y artículos flotantes para la navegación. Asimismo podrá hacer uso de los bajos de la Torre del Agua para almacén, aseos, taquillas y vestuarios como oficinas.

No será lo único porque podrá dinamizar el entorno mediante el quiosco y terraza que se podrá dedicar a bar, restaurante o cafetería.

Cómo funciona

El sistema hidráulico del canal está diseñado como un circuito cerrado con reciclaje continuo de agua, alimentado por una central de bombeo y un sistema de depuración y filtrado.

El volumen total de agua del conjunto del canal y sus balsas alcanza los 19.578 metros cúbicos, siendo operativo con poco más de 8.500 metros cúbicos, lo que permite una gestión eficiente tanto desde el punto de vista medioambiental como energético.

Además, la instalación puede abastecerse tanto del río Ebro como del freático, garantizando su funcionamiento en distintas condiciones hidrológicas. En el Parque del Agua se ha decidido tomar el agua directamente del Ebro, mediante, un bombeo hacia el depósito de 18.000 m3, cuya función es reguladora y decantadora de finos.

Complementariamente, y para más seguridad se ha previsto también el bombeo directo desde el agua freática recogida en unos nuevos pozos situados a proximidad de la ubicación del depósito.

El diseño del canal incluye zonas específicas para aprendizaje, tramos de mayor complejidad y un área destinada al piragüismo de estilo libre, así como infraestructuras preparadas para albergar competiciones nacionales e internacionales, con espacios para jueces, medios de comunicación y público. La gestión comercial y de servicios se articula en torno al zócalo de la Torre del Agua, donde se concentran los accesos, almacenes, oficinas y espacios de atención al público.