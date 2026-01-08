Empiezan las obras del nuevo centro deportivo de Zaragoza con los presupuestos en el aire: de spa a actividades gratuitas

La alcaldesa de Zaragoza y el CEO de Enjoy Wellness en la parcela del nuevo centro deportivo de Zaragoza Ayto Zaragoza

Las obras ya están en marcha para levantar el nuevo centro deportivo Zaragoza Sur. Los más de 40.000 vecinos del Distrito Sur compuesto por Valdespartera, Casablanca, Arcosur y Montecanal podrán disfrutar del conjunto deportivo de cara a marzo de 2027. Así lo ha señalado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de las obras.

Este lunes comenzaron los trabajos dentro de la parcela de más de 26.683 metros cuadrados. Ahora las tareas se centran en el vallado del terreno, la realización de varias catas y el movimiento de tierras previo a la construcción. En la presentación de los trabajos han estado presentes acompañando a la alcaldesa el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, la presidenta del distrito, Ruth Bravo, y el CEO de Enjoy Wellness! Óscar Tejada.

El proyecto sale adelante mediante la colaboración público-privada. Por lo que el Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá la propiedad del terreno, si bien esta empresa adjudicataria será la que construya y gestione estas nuevas instalaciones por un máximo de 73 años. Cuando finalice este periodo, el equipamiento revertirá al patrimonio municipal debidamente conservado y en uso.

Natalia Chueca ha explicado que este año está prevista una inversión de 3,5 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Zaragoza condicionados a la aprobación del Presupuesto de 2026 por lo que ha pedido "responsabilidad" a los grupos políticos para sacarlos adelante. Este desembolso municipal se añadirá a la aportación de la empresa adjudicataria del proyecto, Enjoy Wellness, para un proyecto que precisa de una inversión total de 18 millones de euros.

Por tanto, las tarifas de las piscinas serán como las del resto de opciones de la ciudad o que el Pabellón Polideportivo Multidisciplinar podrá ser empleado de forma gratuita por el propio Consistorio, pero también por colegios, ampas, asociaciones vecinales y la junta de distrito.

Futuro CDM Zaragoza Sur

El proyecto inicial del CDM Zaragoza SUR destacará por dos edificios que albergarán por una parte el pabellón polideportivo y por otro las zonas de deporte salud seco y húmedo y que estarán unidos por un cuerpo en planta baja que configura el acceso y único punto de control, extendiéndose mediante una pérgola hacia una plaza pública de acceso que se configura como un espacio de encuentro público y que es la terminación del gran boulevard de Valdespartera.

El CDM Sur contará 800 metros cuadrados de lámina de agua de piscinas para verano, zona de pradera y restauración hostelera en la zona sur para conseguir un mejor soleamiento.

Por otro lado, la zona de aguas incluye en un solo volumen el vaso de nado libre, el vaso de cursillos y actividades y el vaso de Spa con su circuito wellness, dando vista mediante grandes cristaleras al sur y al este a la zona de piscinas exteriores y a las seis pistas de pádel (dos de ellas cubiertas).

El pabellón, para 800 espectadores, se desarrolla de forma que pueden utilizarse simultáneamente tres pistas reglamentarias de baloncesto o voleibol, o bien también simultáneamente dos de fútbol sala escolares, con espacio para banquillos y una fila de espectadores a la que se suma una segunda pista de fútbol sala exterior colindante al pabellón de forma que permita cubrirla y cerrarla con solo tres fachadas en su día, aumentando el tamaño del pabellón.

Como bien ha detallado el CEO de Enjoy Wellness!, Óscar Tejada, este centro va a proporcionar 50 puestos de trabajo directos además de apostar por la conciliación.

Asimismo, están proyectados 210 aparcamientos de coche más tres aparcamientos de autobús con acceso independiente. La sostenibilidad es uno de los pilares de este nuevo equipamiento que será climáticamente neutra en 2030 y por ello está diseñado con el objetivo de potenciar la ventilación natural cruzada, la iluminación natural o LED, reutilización de aguas de lluvia para riego y de lavabos para inodoros, pavimentos permeables, paneles fotovoltaicos, así como las instalaciones de paneles solares térmicos, aerotermia y recuperación de calor endeshumectación. Todo ello para conseguir el certificado energético B.