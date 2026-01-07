Este es el barrio con más casos atendidos por okupación ilegal en Zaragoza: 85 nuevos casos en total este 2025

El servicio de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas ha atendido 489 asuntos en 4 años, desde que se abriera en 2021, 85 de los cuales se han dado este 2025. Esta asesoría es fruto del convenio que firmaron el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) y que se puso en funcionamiento con el objetivo de orientar a quienes sufren este problema en la ciudad.

“En lo referente a los datos acumulados de 2025, se han sumado 85 nuevos casos atendidos, de los que 70 son de propietarios y 15 de vecinos que sufren las consecuencias. Asimismo, de esas consultas realizadas 22 ya tienen una situación judicial iniciada, en 55 se asesoró para denunciar y en 8 no se iniciaron trámites”, ha explicado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Respecto al reparto geográfico de los datos de 2025, las consultas alcanzaron a situaciones repartidas en 11 distritos y 4 consultas se hicieron para barrios rurales. En concreto, Delicias, con 24 consultas, encabeza el ranquin de forma significativa, seguida por los 12 casos en el Casco Histórico, los 9 en Torrero-La Paz y 7 en San José. “En cuanto al tipo de bien ocupado, 83 hacían referencia a viviendas particulares, 1 a un local y 1 a un edificio al completo”, ha destacado Víctor Serrano.

“La ocupación ilegal es un problema que se mantiene con datos casi idénticos a 2024”, ha recordado Víctor Serrano. El concejal de Urbanismo ha valorado que “la extensión de esta problemática sigue afectando a todos los barrios y es especialmente dura para nuestros vecinos más vulnerables o con rentas más bajas, que pueden encontrarse indefensos ante una situación de estas características”.

“En estos años, hemos revertido el trato de favor que los ocupantes ilegales de vivienda llegaron a tener y hemos trabajado conscientes de la protección y el asesoramiento que debe prestar este ayuntamiento a nuestros vecinos, frente a un problema que en el que no tenemos competencia municipal para la acción directa y que se alarga duramente en procesos legales con una normativa nacional que protege más al ocupa que al ciudadano”, ha especificado Serrano.

Si se atiende a los datos globales en estos 5 años, en 2021, al inicio de la Asesoría Jurídica Gratuita, las consultas fueron el 39% de las 489 acumuladas, mientras que en 2024 y 2025 han tenido el 18% y el 17% respectivamente. Por zonas, en total, Casco Histórico (94 expedientes) y Delicias (93) despuntan con el 19% de los asesoramientos, seguidos de Torrero-La Paz (37) con el 8%, y un triple empate de 27 casos, el 6% del total, en los distritos de Las Fuentes, Oliver-Valdefierro y San José.

Guía informativa ciudadana

Para completar y facilitar la información, el REICAZ y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen a disposición de todos los ciudadanos la "Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal", que a finales de 2024 se reeditó para facilitar la información relativa a cuestiones como qué es la ocupación ilegal, en qué consiste el servicio de asistencia, a quién va dirigido, los protocolos de actuación basados en la legislación actual, el coste y tiempo de los procedimientos, o cómo realizar las denuncias pertinentes.

Este documento ha sido repartido por el Ayuntamiento de Zaragoza en Centros Cívicos de la ciudad y en otros equipamientos municipales con la intención de dar a conocer esta asesoría legal gratuita entre los zaragozanos.

La atención del Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles se realiza directamente a través del teléfono 650 662 430, que funciona en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, de lunes a viernes, así como mediante correo electrónico consultasocupacionilegal@reicaz.es disponible las 24 horas del día.