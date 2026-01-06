Policías de paisano pillan a la carrera a un ladrón en Zaragoza: tiró herramientas a los agentes para que no le cogieran

Agentes de la Policía Nacional detuvieron la madrugada del pasado día 4 a un hombre como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4.30 en la confluencia de las calles de Alcañiz y Berenguer de Bardají, en el barrio de Las Delicias, en Zaragoza.

En ese momento, un vehículo de la Policía Nacional observó al que a la postre resultara detenido, que portaba una bolsa pesada y mostraba una actitud evasiva.

Los agentes eran conocedores de que en la zona se habían producido robos en el interior de vehículos días atrás, por lo que decidieron interceptar al peatón y hacer un cacheo de seguridad para identificar y comprobar la identidad del hombre, así como el contenido de la bolsa.

Al bajar del coche y requerir al viandante que se detuviera, este emprendió la huida a la carrera y mientras intentaba eludir la intervención policial tiró a los agentes todo tipo de herramientas sin que estas llegaran a impactar contra los policías.

Tras varios metros de persecución lograron darle alcance en la calle de Domingo Ram y allí mismo pudieron comprobar que dentro de la bolsa llevaba gran cantidad de herramientas.

Los propios integrantes de la patrulla se cercioraron de que en las inmediaciones había dos vehículos con las ventanillas fracturadas y el interior revuelto, por lo que no se descarta que el presunto autor pueda estar detrás de los robos denunciados días atrás.

Horas después de su detención, el encartado fue conducido hasta el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y una vez oído en declaración fue puesto en libertad.