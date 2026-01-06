Atención obras: la reforma de la avenida de Valencia de Zaragoza obligará a suprimir plazas de aparcamiento en estas calles

Cambios en la avenida de Valencia por las obras. Ayuntamiento de Zaragoza

La renovación integral de la avenida de Valencia inicia sus cortes y desvíos a partir de este próximo 12 de enero.

El proyecto consiste en una reforma integral de 14.000 metros cuadrados y 550 metros lineales desde Tomás Bretón hasta avenida Goya. La empresa adjudicataria será Vialex Constructora Aragonesa, que se impuso en el proceso de contratación pública con una oferta económica de 6.648.000 euros, lo que supone un ahorro de 173.000.000 euros.

La calle contará con aceras más accesibles y zonas peatonales separadas de los carriles de tráfico. "Se va a crear una nueva plaza arbolada con juegos infantiles y bancos", contaba la alcaldesa, Natalia Chueca, durante la presentación del proyecto. La 'nueva' avenida conservará los tres carriles de circulación actuales e incluirá balizas luminosas para evitar atropellos. ¿Y cuáles serán los cambios más inmediatos para la circulación?

Desde este pasado 5 de enero se han ido señalizando espacios de estacionamiento que se suprimen a partir de este jueves día 8.

- En el tramo de Franco y López comprendido entre las calles Obispo Tajón y Obispo Covarrubias (ambos lados), para habilitar tres carriles de circulación en dicho tramo.

- En la calle Obispo Covarrubias (de García Sánchez a Franco y López) únicamente para invertir su sentido de circulación.



- Entre los números 1 y 7 de la avenida Valencia para ubicar el material de obra, para lo que también se ocupará parte de la acera de los números impares del tramo de la Calle Bretón comprendido entre José Serrano y avenida Valencia.

Además, para facilitar la movilidad, la calle del Obispo Covarrubias, entre Franco y López y la calle de García Sánchez, invertirá su sentido de circulación.

