Aragón sueña con el primer premio de El Niño tras 'pinchar' con El Gordo: "Hay el doble de opciones, pero se juega menos"

Filas en una de las administraciones de Lotería de Zaragoza capital. E.E

El broche para adornar el final de la Navidad ya ha llegado a Zaragoza con el sorteo de la Lotería del Niño, una cita que tiene más posibilidades que el Sorteo de Navidad. Así lo aseguran desde Lotería del Rosario, quienes confían en que este año sea el definitivo.

Se trata de un sorteo en el que se juega mucho menos que en el de Navidad, pero donde la ilusión permanece intacta. "El Sorteo del Niño sigue siendo muy querido", cuenta Alejandro Aznar, dueño de la administración. Y es que cada aragonés ha invertido una media de 23,44 euros en lotería para la ocasión.

Por eso, apunta, Aragón participa en este sorteo mucho más que otras comunidades. Así, la última vez que el primer premio cayó en la comunidad fue hace apenas dos años. "Tocó una pequeña cantidad del Niño en el año 2024 en Zaragoza y Teruel porque uno de estos décimos salió tremendamente repartido", explica.

Aunque Aznar reconoce que está deseando volver a repartir premios, confiesa que el de El Niño es un sorteo "mucho más frío que el de Navidad". "Tenemos muchísimas expectativas sobre el Sorteo de Navidad. Es un sorteo que trabajamos durante seis meses, en el que vendemos muchísimos números mientras que este, como punto de venta, no tiene tanto volumen", agrega.

Aun así, Aznar no pierde la esperanza: "La sensación de dar un Gordo es lo mismo que si fuera entre semana, nosotros al final lo que queremos es que uno de nuestros números sea agraciado", confiesa.

Pero con la jubilación cada vez más cerca, el lotero confía en que la suerte esté a punto de cambiar. "A lo mejor ahora empieza la racha de dar premios en El Niño. No obstante, lo que pretendemos hacer es vender también muchos números para tener muchas posibilidades", señala.

Y el momento clave para la venta de El Niño llega justo después del Sorteo de Navidad. "El Sorteo de Navidad se vende durante seis meses y el del Niño, prácticamente en tres semanas". Y es que, apunta Aznar, "aunque lo tengamos en las administraciones desde principios de noviembre, es como un sorteo que no existe".

Las diferencias

Pero son muchas más las diferencias entre estos sorteos. Mientras que el de Navidad es “un fenómeno social que arrastra a empresas y a personas que normalmente no juegan”, el de El Niño no tiene esa presencia tan masiva. “El volumen del Sorteo de Navidad es extraordinario, y por eso El Niño es el hermano pequeño”, resume.

Sin embargo, otra diferencia importante es que quien participa en este sorteo es un "jugador más afín" a la lotería, ya que en el de Navidad, son muchas las personas que cobran el importe y no vuelven a jugar hasta el año siguiente.

"Y es precisamente ahí donde el Sorteo del Niño gana fuerza, ya que muchos de los que han cobrado algo en Navidad lo reconvierten en el Niño. En cierto modo, es como jugar gratis”, apunta.

Y una vez que la suerte ya está en el aire, el siguiente paso es que las bolas empiecen a dar vueltas, otra diferencia clave: "El Sorteo de Navidad es el único del año que es por el sistema tradicional antiguo, donde hay dos grandes bombos, dura más de cuatro horas, y los niños van cantando cada bolita que sale".

Y continúa con el de El Niño: "Tiene otra configuración, es el sistema moderno de la Lotería Nacional que llaman, que es de cinco bombos, donde tanto las pedreas como los Gordos van saliendo cifra a cifra", explica. Esto hace que sea un sorteo que dura "15 minutos como mucho".

Pese a todo, son muchos los aficionados a la Lotería del Niño. "Es un sorteo que le da más oportunidades de retorno de lo invertido al jugador", narra. "Hay casi el doble de posibilidades de que alguien cobre con El Niño que el 22 de diciembre".