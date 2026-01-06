El albergue de Zaragoza se llena de colchonetas para "no dejar a nadie en la calle": se esperan mínimas de hasta -1 grado

El frío ha golpeado con fuerza Zaragoza. Así se está notando en el tiempo ya que los termómetros apenas llegan a marcar los 5 grados y estamos alcanzando temperaturas mínimas de 0 y hasta -1 grado en la capital aragonesa. Tal es así que este domingo a última hora unos tímidos copos de nieve acompañados de fuertes rachas de cierzo hicieron aparición en Zaragoza.

Unas bajas temperaturas a las que tienen que hacer frente toda la población pero, sobre todo, la sufren aquellas personas sin hogar.

Sin un techo a mano en el que refugiarse, las temperaturas gélidas que está alcanzando la ciudad no son un buen augurio para 266 personas que ocupan diferentes puntos de Zaragoza, según el último conteo realizado por Cruz Roja en noviembre.

Para paliar esta situación de sinhogarismo y ayudar a aquellos que están en la calle en esta situación, el Ayuntamiento de Zaragoza ha activado el plan de frío desde el pasado miércoles, lo que permite abrir las puertas del albergue municipal las 24 horas del día.

Por ello, el recién estrenado albergue municipal -hace un mes que finalizó su reforma parcial- no deja ni un espacio sin utilizar para dar cobijo a todo aquel que lo necesite y quiera. Así, desde noviembre ya están activos los pabellones del frío con 40 camas más disponibles.

No es lo único, ya que el refuerzo de recursos va más allá. Desde el recurso municipal han apostado por colocar colchonetas en las zonas comunes como salones donde se reúnen para ver la televisión o descansar.

El objetivo, señalan, no es otro que ampliar las plazas del recurso habitacional para que todo el mundo tenga la opción de poder acudir a ella.

De esta forma, el albergue dispone de un total de 215 camas más las colchonetas que han dispuesto por las salas comunes. Una ampliación provisional por el frío que se une a la última que se puso a disposición a inicios de diciembre con 40 plazas de hombres más y las 15 destinadas a mujeres.

A pesar de las bajas temperaturas que llevan azotando esta última semana a Zaragoza, no se ha llegado al extremo de que se llenen las plazas del albergue, por el momento.

Desde el consistorio sostienen que lo que buscan es que "nadie se quede en la calle" ante la situación de frío extremo que recoge Zaragoza. Así, el albergue se mantiene abierto las 24 horas del día para aquellos que lo quieran puedan acudir a dormir y disponer de un desayuno caliente y ducharse.

No es lo único para paliar esta situación ya que Cruz Roja, Protección Civil y trabajadores sociales del Ayuntamiento de Zaragoza hacen batidas calle a calle de la capital aragonesa para ofrecerles la posibilidad de acudir al albergue municipal para refugiarse del frío.

Durante estas mismas, desde la ONG señalan que solo seis personas se han negado a acudir a alguno de los recursos habitacionales que Zaragoza dispone contra el frío como, además del albergue, un piso con 25 plazas para situaciones de estas características.

Todos los implicados señalan que es totalmente voluntario acudir al albergue y que las puertas están abiertas para poder refugiarse de las bajas temperaturas que se registran en Zaragoza.