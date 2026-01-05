Zaragoza resiste al frío para arropar a los Reyes Magos en una cabalgata multitudinaria: "Es el día más especial del año"

Las Navidades se acercan a su fin, pero todavía queda por vivir la noche más mágica del año: la noche de Reyes. Un día especial en el que la luz, la ilusión y los buenos deseos se dan cita gracias a la llegada de los Reyes Magos de Oriente.

Antes de que sus majestades vayan a llenar el árbol de regalos y felicidad, tenían una cita con la ciudad, desfilando por las calles del centro para saludar a pequeños y mayores durante una cabalgata inolvidable con más de 400 figurantes y algunas novedades, como el regreso del pajarito Pinzón.

La cita, como bien se merece, ha movilizado a Zaragoza y miles de niños, junto a sus familias, se han desplazado al centro de la ciudad para ver de cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a su séquito real.

Horas antes de la salida de la expedición, los zaragozanos ya se congregaban a lo largo del trazado para coger buen sitio. Algunos lo hacían con mantas o con un chocolate caliente, intentando sobrevivir a una tarde de mucho frío.

Cabalgata de Reyes Magos de Zaragoza E. E.

Pero, sobre todo, lo hacían con entusiasmo y emoción. Asegurando que se habían portado bien, aunque con dudas de los padres, la mayoría habían entregado ya sus cartas a los Reyes y no podían aguantar más para ver los regalos en casa. “En cuanto acabe nos vamos a dormir”, exclamaban unos niños con pancartas en mano.

En su caso, no vienen todos los años a la cabalgata, pero este 2026 una amiga participa en la carroza de Baltasar y es muy especial.

“Me encanta este día, es el más especial”, aseguraba una madre junto a sus hijas.

Cabalgata de Reyes Magos de Zaragoza E. E.

Como aperitivo para la espera salían las carrozas de los patrocinadores (Ibercaja, el Rincón, Puerto Venecia, Panishop). Estos ya animaban a los pequeños que pedían coronas, caramelos y otros regalos a los pajes.

Inicio de la Cabalgata

Eran las 18.00 cuando la Cabalgata de Reyes daba comienzo desde el colegio Joaquín Costa y las calles comenzaban a llenarse de luz y sonido.

El Ángel anunciador o los pastores eran quienes abrían el desfile para dar paso a la gran estrella que guía a los Reyes Magos.

Tras ella, ha pasado la corte Oro del rey Melchor con patinadoras y otros espectáculos que han levantado los aplausos de los presentes y han preparado la llegada del rey de Oriente.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, recibe a Gaspar E. E.

Cuando ha llegado la carroza de Melchor, el público ha enloquecido y ha coreado el nombre de su majestad. “Salúdame”, pedían muchos ilusionados.

A continuación, ha llegado la corte del incienso que ha inundado de su característico aroma a Zaragoza. Los tambores, joyas y grandes bailes han precedido la aparición de Gaspar.

El segundo de los Reyes ha sido recibido también con aplausos y emoción. Un cariño que ha devuelto saludando a todos los pequeños con una sonrisa sincera.

Finalmente, ha llegado la corte de la mirra. El séquito real de Baltasar iba encabezado por animales exóticos y danzas tribales representando a África.

El último de los reyes magos es siempre uno de los más aclamados en la cabalgata. Y este año se ha repetido. “Baltasar, Baltasar”, exclamaba el público cuando aparecía.

“¿Dónde están mis regalos?”, manifestaba un grupo de jóvenes.

Tras los Reyes, llegaba la casa del pajarito Pinzón, una de las novedades y de lo momentos que más ha sorprendido a los zaragozanos.

Después desfilaba la Policia Local, los voluntarios de Zaragoza, los Bomberos y el autobús de Caravan que repartía las habituales fragancias con algunos jugadores del Real Zaragoza, como Francho Serrano y Marcos Cuenca.

Llegada al Pilar

El desfile transcurría sin incidentes hasta la llegada a la plaza del Pilar, donde esperaban los más fervientes que han resistido horas de frío. Esto se dejaban la garganta para que sus reyes favoritos les escucharan.

Melchor era el primero en bajar y ser recibido por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que incluso se fotografiaba con gente del público, y otros miembros de la corporación zaragozana.

Después llegaban Gaspar, cuya carroza pasaba de largo, y Baltasar, dándose los tres un baño de masas y cogiendo las últimas cartas de deseos.