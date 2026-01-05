El éxito de Bizi Zaragoza se consolida este 2025: más de 6 millones de usos y 48.000 usuarios

El transporte público de Zaragoza está de record. El cierre de 2025 ha mostrado un aumento en potencia del uso de toda la flota con la que se puede recorrer la capital aragonesa. La joya de la corona ha sido, sobre todo, Bizi Zaragoza. La nueva modalidad de bicicletas eléctricas que ha llegado a todos los puntos de Zaragoza "ha superado todas las expectativas".

Así lo ha transmitido la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, que Bizi Zaragoza aglutina ya más de 6,5 millones de usos en este año que se acaba de cerrar.

De igual forma, 48.020 personas cuentan con un abono anual, que además este año pasado ha tenido un precio promocional del 50% respecto al previsto inicialmente, de 30 euros. En total se han inscrito 307.689 personas en la plataforma. Durante este primer año se han usado 10.800 abonos mensuales, 248.869 abonos de un día y 337.861 billetes sencillos.

Todo ello se traduce en 16,9 millones de kilómetros recorridos sobre ruedas. De media, cada mes, se han hecho 2,04 millones de kilómetros. Unos datos que reflejan también la llegada del Bizi a todos los barrios de Zaragoza con 2.500 bicicletas y 276 estaciones distribuidas a partir de julio de 2025.

El autobús y el tranvía crecen

No es el único transporte que ha mostrado unos buenos datos en cuestión de usuarios. El autobús urbano completó en 2025 (con datos provisionales pendientes de pequeños ajustes) con casi 98 millones de validaciones: 97.909.139. Esto supone 3.568.903 usos más que el año anterior, lo que se traduce en un incremento del 3,8%.



La consejera en este sentido también ha resaltado la implantación de las dos nuevas líneas circulares, Ci3 y Ci4. La Ci3 registra mensualmente alrededor de 400.000 validaciones, y la Ci4 alcanza de media unos 350.000 usos al mes. Desde su puesta en marcha, en el mes de marzo, han sido usadas 6,4 millones de veces.

Unos datos que llegan cuando en este momento se ha sacado a licitación el contrato de autobús urbano en el que Avanza ha sido la única empresa que ha presentado oferta al megacontrato del bus urbano de Zaragoza, valorado en 1.100 millones de euros y con una duración de diez años.

El tranvía, por su parte, también incrementa sus usos con 738.770 validaciones más que el año anterior, un 2,4%. En total se produjeron 31.460.503 validaciones en 2025 frente a las 30.721.733 del año anterior.

"Estamos viviendo un momento de oro, los zaragozanos apuestan por el transporte público y si apuestan tan fuerte es porque tenemos un transporte público que satisface las expectativas. Podemos estar orgullosos", ha concluido Gaudes.

Además, a partir del 1 de enero de 2026 el billete de autobús y tranvía ha aumentado su precio. Se ha aplicado el 3,1% correspondiente al incremento del IPC, por lo que el viaje ha pasado a costar 1,70 euros y 0,55 si se hace con Tarjeta Bus.

En cuanto a los abonos, el de un mes cuesta 29,05 euros, el de tres meses 76,35 euros y el de el año 262,10 euros. Unos precios que cuentan, eso sí, con las ayudas estatales al transporte (que se mantendrán durante el 2026).

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, han recordado que es necesario actualizar la Tarjeta Ciudadana o la Tarjeta de Avanza que usan los menores de 8 a 14 años que se quieran beneficiar de la gratuidad en el transporte urbano . La Tarjeta Ciudadana se actualiza directamente en los parquímetros y la tarjeta específica de Avanza en el Caracol.