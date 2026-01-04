Este es el barrio de Zaragoza con los pisos más caros: el metro cuadrado supera ya los 3.200 euros

Zaragoza, en comparación con otras capitales de España, es una muy buena ciudad para vivir. Por muchos motivos. Eso sí, no está exenta de los problemas que arrastra el resto del país en relación al precio de la vivienda. Y es que la realidad es que cada vez es más difícil independizarse o tomar la decisión de comprar un piso.

El precio del metro cuadrado no para de crecer en la capital de Aragón. Un estudio de Aportalia, asociación que reúne a 16 agencias inmobiliarias en Aragón, señala que el coste de la vivienda en la ciudad se ha incrementado un 15,35% con respecto a 2024. Hace un año la vivienda alcanzaba ya cifras históricas, con 2.013 euros el metro cuadrado. Ahora, terminado ya el 2025, el precio se sitúa en los 3.322 euros el metro cuadrado.

Aunque, por ahora, se mantiene en un nivel mucho más económico que otras grandes ciudades. Todo depende, también, de la zona donde uno mire: el centro, el casco histórico o el Actur se han posicionado ya como los barrios de Zaragoza donde más caro es comprar una vivienda.

Pero, si hay una zona por excelencia que ha sobresalido durante este último año es la de Romareda, donde el metro cuadrado supera ya los 3.200 euros.

Situado al sur de Zaragoza, dentro del distrito Universidad, el barrio de La Romareda se ha convertido en una de las zonas más valoradas de la ciudad. Su nombre tiene origen en los antiguos terrenos cubiertos de romero que ocupaban este espacio antes del desarrollo urbanístico.

Zona residencial

A pesar de su consolidación como barrio urbano, mantiene un marcado carácter residencial, con calles amplias, abundantes zonas verdes y una completa oferta de servicios. Todos ellos factores que lo hacen especialmente atractivo tanto para quienes buscan vivienda como para quienes ven en él una oportunidad de inversión.

Más allá de su función residencial, La Romareda destaca por su buena conexión con el resto de la ciudad. El tranvía permite llegar al centro de Zaragoza en pocos minutos, lo que facilita los desplazamientos diarios y reduce la dependencia del vehículo privado.

Esta buena accesibilidad, unida a un entorno tranquilo y seguro, ha llevado a muchos zaragozanos a situarlo entre los barrios con mejor calidad de vida, por delante incluso de otras zonas tradicionalmente demandadas.

El barrio cuenta, además, con importantes equipamientos que refuerzan su atractivo. Entre ellos se encuentran el Hospital Miguel Servet, uno de los centros sanitarios de referencia en Aragón, el Auditorio de Zaragoza y varios espacios comerciales como Aragonia o Los Porches del Audiorama. A todo ello se suman instalaciones culturales y deportivas que lo convierten en una gran zona para familias y jóvenes profesionales.

En los últimos años, La Romareda también ha sido protagonista de relevantes actuaciones urbanísticas. El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa distintos proyectos de mejora y reordenación del entorno, especialmente en áreas como la del estadio y la plaza Eduardo Ibarra, con el objetivo de crear espacios más accesibles, seguros y agradables para el uso ciudadano. Estas intervenciones buscan no solo renovar infraestructuras, sino reforzar la integración del barrio dentro del conjunto de la ciudad.