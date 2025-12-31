Los bares del Tubo de Zaragoza, al completo por el fenómeno de la 'Tardevieja': "La gente tiene ganas de estar fuera de casa"

Hay un placer que los zaragozanos han convertido en toda una tradición: el vermú de 'Tardevieja'. Porque, ¿puede haber una mejor manera de despedir el último día del año que empezándolo por todo lo alto con los amigos?

Prueba del éxito de este fenómeno son las reservas en muchos de los bares y restaurantes de la capital de Aragón, donde ya tienen todo preparado para decir adiós al 2025 desde primera hora de este miércoles. Así lo asegura a este diario el gerente de la asociación Cafés y Bares de Zaragoza, quien señala que desde el sector hostelero se espera una afluencia a la altura de la 'tardebuena'.

El pasado 24 de diciembre cientos de ciudadanos salieron a celebrar el comienzo de la Navidad por las calles del Tubo. Un año más, las redes se inundaron de imágenes y vídeos donde los bares de la zona se encontraban a tope de clientes con ganas de festejar. Aunque, eso sí, pese a estar a rebosar, Femia confirma que comparado con el año pasado "la cosa se contuvo un poco más".

Lo que está claro es que "la gente tiene ganas". Y no solo en Nochevieja, "que es una fecha más festiva", sino que las Navidades al completo se han convertido en unas fechas que los zaragozanos "quieren vivir fuera de casa".

De hecho, en los establecimientos, Femia asegura que han notado con creces el "feedback" estos últimos años. "También en otras fechas señaladas, como Reyes o los fines de semana de Navidad que están siendo muy positivos en materia de reservas", apunta, y añade que para los días 2, 3 y 4 de enero "ya está casi todo completo".

Cenas de delivery

Con todo este fenómeno de la 'tardevieja' muchos son los locales que, pese a no dar servicio de cenas el 31 de diciembre, si preparan un menú para que la gente lo recoja al final de la tarde. Se trata de un servicio delivery que "en la mayoría de casos no prestan durante el resto del año".

Y es que, a diferencia de la 'tardebuena' (que es una celebración de un perfil más juvenil), Femia explica que el perfil de vermuteros es mucho más variado. "Es una fiesta más distendida, menos familiar y para personas de todo tipo de edades. Por lo que mucha gente que quiere salir durante la tarde con los amigos, con los que luego cenará, reserva este servicio para poder alargar y simplemente llegar y calentar lo que ya está hecho", plantea.

Además, el salir a tomar el vermú en fechas tan señaladas no se practica únicamente en el Tubo. Según el gerente de cafés y bares, son muchos los establecimientos fuera de esta popular zona "que trabajan muy bien estas celebraciones y que alargan hasta tarde". Sobre todo, para Nochevieja, cuando la cosa "siempre se extiende más de horario para despedir el año bien".