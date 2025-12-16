La Casa Amparo de Zaragoza expone su tradicional Belén: mide 40 metros cuadrados y tiene 150 años de historia

El tradicional belén de la residencia municipal Casa Amparo ya está instalado. Se trata de toda una tradición con 150 años de historia en Zaragoza y, a lo largo de este último siglo y medio, han sido muchas las personas que han participado en su elaboración, siendo uno de los nacimientos más queridos y apreciados en la ciudad.

En sus inicios, eran las niñas huérfanas que vivían en el centro quienes ayudaban a las religiosas de la orden de las Hijas de la Caridad. Después, fueron voluntarios los que ayudaban a las religiosas y, en los últimos años, es el personal de mantenimiento de la residencia quien se encarga de su diseño e instalación.

Desde 2011 y hasta 2022, cada año se incorporó al belén una nueva figura, como homenaje a personas o colectivos que en la vida real tienen alguna relación con la Casa Amparo: voluntarios y las diferentes agrupaciones de profesionales que trabajan en la residencia. Además de la presencia de estas figuras ‘contemporáneas’, el belén cuenta como elementos más destacables con una zona de desierto (con oasis y haima), un mercado, miliarios y una reproducción a escala de las tradicionales norias de la ciudad siria de Hama.

Visitas

El belén de Casa Amparo se puede visitar todos los días de la semana, hasta el 7 de enero, en horario de 10.00 a 20.00 horas. Las visitas de grupos se realizarán en ese mismo horario, concertando cita previa en el teléfono 976 72 49 49.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, y el concejal de Vox, Armando Martínez, ha visitado este martes la residencia municipal y su belén de 40 metros cuadrados de superficie. “La Casa Amparo es uno de los equipamientos municipales de los que nos sentimos más orgullosos, porque es la casa de quienes no pueden tener otra casa”, ha expresado Chueca, quien ha destacado el buen hacer de todo el equipo de la residencia y las inversiones ejecutadas por el Ayuntamiento en los últimos años para mejorar la climatización y el confort del edificio.

Como novedad de este año, se ha expuesto un original árbol de ganchillo, de 2,5 metros de altura, que ha sido elaborado por usuarias y personal municipal de la propia residencia. Su preparación comenzó en abril, con el asesoramiento del grupo de ganchillo de la Asociación María Antonia Orús de Villanueva de Gállego, que el año pasado realizó una creación similar.

Cabe destacar la dedicación de una de las residentes de la Casa Amparo, Celia Torres, que ha realizado unos 300 cuadrantes, de los más de 600 que componen el árbol de ganchillo. En esta labor colectiva han puesto su granito de arena todos los estamentos de la residencia: terapia ocupacional, enfermería, auxiliares, medicina, trabajo social, personal de cocina, cafetería, limpieza, mantenimiento, familiares de trabajadoras… La estructura la ha diseñado el equipo de mantenimiento, que también se encarga del montaje del Belén, y ha sido producida por los carpinteros de las brigadas del Ayuntamiento.

129 residentes

La Casa Amparo es una residencia municipal para personas mayores en situación de dependencia, donde se presta asistencia integral y continuada a quienes no pueden satisfacer estas necesidades por otros medios. Actualmente, son 129 las personas que viven en esta casa con una edad media de 84 años.

Son atendidas por 52 trabajadores municipales, además de los trabajadores de contratas que prestan el servicio de comedor, limpieza, lavandería, fisioterapia, entre otros.