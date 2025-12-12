Cuarte de Huerva reitera al Ministerio de Transportes la necesidad "urgente" de ejecutar la rotonda en la N-330

Reunión entre el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y el Ministerio de Transportes sobre la N-330 Ayuntamiento de Cuarte de Huerva

La alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, ha trasladado esta semana al Ministerio de Transportes la urgencia de ejecutar la rotonda entre la N-330 y la avenida del Rosario, una infraestructura clave para la seguridad viaria y la movilidad en el municipio.

Lacalle se ha reunido en Madrid con el director general de Carreteras, Juan Pedro Palomino, acompañada por técnicos municipales. Por parte de la Administración General del Estado han participado la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, y la responsable de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, Sandra de Francisco, junto con personal técnico del Ministerio.

Durante el encuentro, el Ayuntamiento ha insistido en que la situación actual es “crítica e insostenible” debido al crecimiento poblacional y económico que ha experimentado el municipio en los últimos años. “Cuarte de Huerva ya supera los 16.000 habitantes censados y cuenta con más de 1.500 empresas repartidas en 17 polígonos industriales. Sin embargo, seguimos dependiendo de los mismos accesos que hace más de veinte años”, ha señalado la alcaldesa.

En la actualidad, la avenida del Rosario solo permite la salida en dirección Zaragoza, lo que obliga al tráfico industrial y comercial a atravesar el casco urbano, incrementando la peligrosidad y la carga circulatoria. La Avenida de la Constitución soporta más de 14.600 vehículos diarios, un volumen comparable al de una carretera nacional.

La alcaldesa ha recordado también que las graves inundaciones sufridas en 2023 y 2025 dejaron a Cuarte completamente incomunicado y ocasionaron más de 10 millones de euros en daños, una situación que pone de manifiesto la necesidad de infraestructuras resilientes y seguras.

Entre las principales peticiones trasladadas al Ministerio figuran la ejecución estatal directa de la rotonda entre la N-330 y la avenida del Rosario, ya considerada técnicamente viable por la Dirección General de Carreteras, pendiente de cerrar detalles técnicos. Y, además, la realización de un estudio para un nuevo acceso desde la Avenida César Augusto, que permitiría mejorar la evacuación del municipio y reducir la presión sobre el centro urbano.

Lacalle ha advertido que Cuarte de Huerva será subsede durante el Mundial de Fútbol 2030, lo que supondrá un aumento significativo del volumen de desplazamientos de selecciones, medios de comunicación y visitantes. “Cuarte no puede seguir creciendo con accesos del año 2000. La seguridad y la movilidad de más de 20.000 personas dependen de que el Ministerio actúe ya”, ha afirmado.

El Ministerio de Transportes se ha comprometido a estudiar con detalle la propuesta y avanzar en los trabajos técnicos tanto de la rotonda como de la mejora del sistema de drenaje en la zona, un aspecto clave ante el riesgo de nuevas inundaciones.