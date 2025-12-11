Zaragoza termina de implantar la Zona de Bajas Emisiones y aplicará multas de 30 a 200 euros desde este viernes

Señal que anuncia la entrada a la Zona de Bajas Emisiones, en Zaragoza. E.E Zaragoza

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza comienza este viernes 12 de diciembre su cuarta y última fase de implantación. A partir de entonces, los vehículos que no estén autorizados a circular dentro del perímetro delimitado, podrían ser objeto de denuncia por parte de la Policía Local, con sanciones que van desde los 30 a los 200 euros.

Para poder acceder a la ZBE es necesario que el coche, furgoneta, moto o ciclomotor disponga del Distintivo Ambiental de la DGT. Los vehículos con derecho a tener dicha etiqueta deberán exhibirla en su parabrisas delantero. Si no tiene posibilidad de conseguir el Distintivo, el vehículo deberá estar inscrito en el Registro habilitado para ello.

En dicho Registro pueden inscribirse todos aquellos vehículos (coches y motos) que no disponen del distintivo ambiental de la DGT y que, por motivos diversos -ser residentes, tener garaje a su nombre, disponer de garaje a su nombre, etc.- necesiten acceder y cumplan con los requisitos exigidos.

Tal y como se ha explicado a lo largo del último año, la creación de una Zona de Bajas Emisiones es una medida a la que obliga la ley de Cambio Climático y Transición Energética. Dicha norma impone a los municipios de más de 50.000 habitantes la adopción de "planes de movilidad urbana sostenible, que deben introducir medidas de mitigación para reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo al menos el establecimiento de zonas de bajas emisiones".

La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza está delimitada por las calles San Vicente de Paúl, Coso, Mayoral y Echegaray y Caballero. En el interior de dicho perímetro ya existían señalizaciones desde hace años de calles de tráfico restringido accesibles solo a residentes, badenes y otras excepciones.

Hace más de un año se inició la implantación de la ZBE de Zaragoza, que en los primeros meses ha tenido únicamente efectos informativos y de vigilancia sin sanción económica. Sin embargo, a partir del 12 de diciembre sí será ya obligada su plena implantación, lo que se traduce en la posibilidad de sanciones para aquellos vehículos que no estén autorizados.

Los vehículos que disponen de etiqueta ambiental de la DGT (en cualquiera de las modalidades, B, C, ECO o Cero) no tienen que registrarse y tendrán libre acceso a la ZBE. Sin embargo, será obligatorio exhibir el distintivo en un lugar visible, como el parabrisas delantero en los coches. Para saber si el vehículo tiene derecho a etiqueta se puede consultar la sede electrónica de la DGT.

Vehículos a registrar

Respecto a los vehículos sin derecho a distintivo, será necesario inscribirlos en el registro en el caso de que se quiera o necesiten circular por la ZBE dentro de sus horarios de aplicación (de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00) y se cumplan determinados supuestos:

Vehículo Transporta Persona con Movilidad Reducida PMR y tiene la acreditación correspondiente.

Vehículo asociado a plaza de garaje dentro de la ZBE.

Vehículo asignado a local con actividad comercial dentro de la ZBE.

Vehículo con tarjeta de residente de estacionamiento regulado dentro de la ZBE.

Vehículos de Servicios de Emergencia y Esenciales . (Servicios médicos, Ambulancias, Grúa Municipal, funeraria, protección civil y salvamento, bomberos, policía y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y militares, limpieza pública, alumbrado, semáforos y obra pública o servicios públicos esenciales.

Vehículos de matrícula extranjera.

Vehículos que transportan personas enfermas (también de manera debidamente justificada).

Vehículos que accedan a estacionamientos públicos con sistema de control de acceso conectado.

Vehículos que accedan a reservas de hoteles con sistema de control de acceso conectado.

Vehículos de servicio singular. (Autoescuelas, blindados, emisoras de radio o televisión, talleres o laboratorios, bibliotecas volantes, tiendas volantes, grúas de arrastre, grúas de elevación, hormigoneras, vehículos para ferias, riego asfáltico, pinta-líneas, quitanieves…)

Taxis adaptados

Vehículos históricos .

Vehículos de titulares de plazas de estacionamiento municipales para residentes dentro de la ZBE de Zaragoza

Además, está prevista la posibilidad de solicitar hasta 8 accesos al mes para vehículos sin etiqueta ambiental y que no entren en ninguno de los supuestos anteriores.

Registro

Para quienes no hayan inscrito todavía su vehículo (y necesiten hacerlo) se recomienda registrarlo a través de la web municipal, donde están disponibles todas las instrucciones necesarias. También es posible hacerlo de manera presencial, presentando la documentación físicamente en el Registro General del Ayuntamiento.

Haciendo la inscripción de manera telemática la autorización es inmediata, si se hace en papel la persona interesada deberá esperar a recibir respuesta por escrito.

El régimen sancionador se activa el 12 de diciembre. Este control se realizará inicialmente por la Policía Local, aunque está previsto que, una vez se adjudique el nuevo contrato de Estacionamiento Regulado, la empresa adjudicataria implante un sistema de vigilancia con cámaras que leerán las matrículas de los vehículos. Estas detectarán automáticamente si tienen o no etiqueta ambiental y, caso de no tenerla, si están inscritos en el registro municipal.