Confirmado por Natalia Chueca: Zaragoza disfrutará durante la Navidad de una noria gigante

Zaragoza tendrá finalmente una noria gigante. Así lo ha confirmado la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, este martes 9 de diciembre, durante la inauguración del nuevo Jardín Botánico. En los próximos días se instalará la atracción para que los ciudadanos y visitantes puedan disfrutarla a partir de la semana de Navidad.

“Aunque no ha podido ser para el puente, sí se podrá emplear para los días que quedan de Navidades”, ha detallado la regidora.

Cuando se presentó la Navidad hace unas semanas se habló de esta noria, pero tras más de una semana del encendido de luces, todavía no ha habido noticias ni señales de esta. Pero cada vez es una realidad más próxima y la capital aragonesa contará con esta novedad al lado de la parada de La Chimenea, en el Centro Deportivo Helios.

“Está recién salida de fábrica”, han asegurado desde el Ayuntamiento de Zaragoza sobre esta noria.

Así se completa la oferta navideña de Zaragoza, que este año ha renovado las luces del paseo Independencia o el espectáculo Boreal, de naturaleza encendida, y mantiene sus habituales mercadillos, el Belén, la pista de patinaje.

En total, según se detalló en el acto de presentación, durante esta época tan especial, más de 600 actividades llenarán de alegría las calles y los espacios municipales, lo que en total supondrán 1.000 puestas en escena para los ciudadanos.