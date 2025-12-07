Zaragoza vuelve a cortar al tráfico el puente de Piedra por la gran afluencia de público en la plaza del Pilar

El Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a cortar al tráfico el puente de Piedra dada la gran afluencia de ciudadanos y visitantes que se han acercado este domingo a la plaza del Pilar. El puente de la Constitución, sumado a la gran decoración navideña de este año, ha convertido el centro de Zaragoza en uno de los principales focos de atracción ciudadana.

Este sábado, desde el Consistorio ya tomaron las mismas medidas de seguridad, incluyendo, en coordinación con la Policía Local. Así, cortaron al tráfico, sobre las 21.00, la calle Don Jaime I y el puente de Piedra.

Ahora, señalan que se ha adoptado "por estrictas razones de seguridad", con el objetivo de garantizar el tránsito fluido de peatones en una de las zonas con mayor afluencia del puente festivo. Aunque, por el momento, no será necesario cortar la calle Don Jaime.

La medida busca proteger a los peatones en uno de los puntos más transitados del centro. Y es que, por el puente de Piedra pasa diariamente un flujo constante de vehículos.

Motivo por el cual, con la llegada de la temporada navideña, este se ha convertido en un lugar especialmente delicado por el aumento de viandantes en la zona. De hecho, no es la primera vez que el Ayuntamiento toma este tipo de medidas para reducir el riesgo en la ciudadanía.

La programación navideña, que este año suma nuevos puntos de luz y actividades familiares, está atrayendo a miles de personas desde el viernes, consolidando a Zaragoza como uno de los destinos urbanos más concurridos del puente de diciembre.