Zaragoza corta al tráfico el puente de Piedra y Don Jaime por la gran afluencia de público este puente

El puente de la Constitución, sumado a la gran decoración navideña de este año, ha convertido el centro de Zaragoza en uno de los principales focos de atracción ciudadana. La afluencia masiva de zaragozanos y visitantes que han salido a disfrutar de la iluminación navideña, los mercadillos y las actividades de la Plaza del Pilar ha obligado al Ayuntamiento a activar medidas especiales de seguridad.

Dada la gran concentración de público en la plaza del Pilar y todo su entorno, el Consistorio, en coordinación con Policía Local, ha decidido cortar al tráfico tanto el puente de Piedra como la calle Don Jaime I durante la tarde de este sábado.

Fuentes municipales explican que la medida se ha adoptado "por estrictas razones de seguridad", con el objetivo de garantizar el tránsito fluido de peatones en una de las zonas con mayor afluencia del puente festivo.

La medida busca proteger a los peatones en uno de los puntos más transitados del centro. Y es que, por puente de Piedra pasa diariamente un flujo constante de vehículos.

Motivo por el cual, con la llegada de la temporada navideña, este se ha convertido en un lugar especialmente delicado por el aumento de viandantes en la zona. De hecho, no es la primera vez que el Ayuntamiento toma este tipo de medidas para reducir el riesgo en la ciudadanía.

La programación navideña, que este año suma nuevos puntos de luz y actividades familiares, está atrayendo a miles de personas desde el viernes, consolidando a Zaragoza como uno de los destinos urbanos más concurridos del puente de diciembre.