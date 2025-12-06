El parque de Zaragoza que ha perdido más de 800 árboles en 17 años: "Esto no es tolerable, esto es un abandono"

En el parque del Agua de Zaragoza han desaparecido unos 839 árboles. Así lo denuncian desde la asociación Legado Expo 2008, a través de un mapa georreferenciado donde han localizado todos los alcorques que han quedado vacíos con el paso del tiempo.

El documento, que la entidad ha elaborado de forma manual, marca el inicio de una batería de propuestas encaminadas a evitar que el ciclo del agua del parque -y, por extensión, su biodiversidad y habitabilidad- entre en un deterioro "irreversible".

Francisco Pellicer, presidente de la asociación, ha presentado el mapa -que se ha entregado ya al Ayuntamiento de Zaragoza- para advertir del riesgo que corre este espacio verde en la ciudad. "En el parque, todo lo que es el ciclo del agua, está interrumpido. En un año o dos máximo empezará a oler a podrido", denuncia.

"Esto es un abandono"

Pellicer ha rechazado la pasividad del Consistorio desde que hace 17 años se celebró en la zona la Expo 2008. "Esto no es tolerable, esto es un abandono", ha expresado. Según ha explicado, la asociación ha venido alertando con informes sobre la situación y ha decidido "regalar" al Ayuntamiento un plano detallado que muestra, punto por punto, la desaparición del arbolado original.

"Aquí tienen señalados 839 huecos, no para mejorar, sino para mantener lo que ya se creó hace 17 años. No podemos seguir perdiendo este activo, este patrimonio verde de la ciudad", ha reclamado.

El presidente de Legado Expo ha recordado el nuevo plan de arbolado anunciado por el Ayuntamiento, con el que se pretenden plantar 2.000 árboles en alcorques vacíos de en la ciudad. Un proyecto "muy importante en la ciudad", pero que a su modo de ver "apenas compensa las pérdidas anuales en la ciudad".

Asegura que esta cifra "es la reposición de los que se mueren anualmente, lo que no mejora la situación actual". "Debemos ir un paso más allá", ha declarado, subrayando que en el plan ni siquiera se contempla la intervención en zonas como el parque del Agua.

El mapa, ha detallado Pellicer, es fruto del trabajo de "un friki jubilado" y un pequeño equipo que han recorrido fila por fila el terreno para anotar las faltas de árboles en la zona. La representación se ha realizado con un sistema de información geográfica, con resolución de medio metro, y está disponible en formato digital para su uso y actualización. "Si hay una repoblación, nosotros esos puntos los pondremos en verde y podremos ver continuamente cómo es la dinámica", ha explicado.

"La naturaleza trabaja gratis"

Más allá del diagnóstico, Legado Expo propone soluciones de bajo coste y alto valor ecológico: "ampliar el bosque natural en la margen donde estuvieron la hípica y las áreas de aventura, y utilizar pastoreo extensivo esporádico para mantener la vegetación, limpiar y abonar el terreno de forma natural". "La naturaleza trabaja gratis", ha resumido Pellicer.

Pellicer ha defendido la idea de una "ciudad bosque" adaptada a un clima semiárido. "Tenemos la suerte de que en Zaragoza confluyen varios ríos y nos proporcionan humedad… lo que necesitamos son evapotranspiradores, y eso en mi pueblo se llama árboles", ha explicado, asegurando que "bajo una masa arbórea se pueden registrar entre 2 y 8 grados menos de temperatura".

Para el presidente de Legado Expo, además del beneficio físico, los espacios arbolados aportan salud mental. "Sentarse en un banco, debajo de una buena sombra... ¿hay una manera más hermosa de hacer una ciudad atractiva y saludable?", ha concluido.