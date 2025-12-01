Zaragoza rinde homenaje a las personas afectadas por el sida: "En 2024 hubo un repunte, con 107 nuevos casos"

Cada año, el 1 de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. En Zaragoza, la concejal de Políticas Sociales, Marián Orós, ha asistido al acto simbólico en el parque Bruil, junto a la directora general de Salud Pública del Gobierno, Nuria Gayán, y las entidades que trabajan por la erradicación del VIH.

En esta ocasión, la lectura del manifiesto ha corrido a cargo de la entidad Mucha VIHda, en representación de las diversas asociaciones participantes. Félix Martín, de la asociación Caídos de Cielo, ha recordado que en 2024 a un total de 107 personas se les diagnosticó esta enfermedad.

"Ello supone un aumento de casos, en comparación con 2023 cuando se diagnosticaron 86 nuevas personas con VIH", ha expresado. Son ya 3.600 personas las que padecen y viven con esta enfermedad, de ellas 2.400 son hombres. Un diagnóstico ante el que, considera, debe luchar por "dejar atrás los estigmas y centrarse en garantizar estrategias que reduzcan esta enfermedad, tanto en concienciación como en detección y prevención".

El Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como lo ha explicado Orós, apoya la conmemoración de este día con el objetivo de "visibilizar la lucha contra el VIH, insistir en la sensibilización social hacia la prevención de esta enfermedad y en la importancia de la detección precoz". La fachada digital de Etopia y la de la Diputación Provincial de Zaragoza en Plaza de España lucirán el lazo rojo, como otros años.

Zaragoza suscribió en 2016 la adhesión a la Declaración de París que tiene como objetivo liderar acciones a nivel municipal a fin de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el VIH en las ciudades y contribuir al alcance de la meta global de terminar con el sida como problema de salud pública para el año 2030. El objetivo para el año 2030 es conseguir el 95-95-95: que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, el 95% de ellas en tratamiento y el 95% de éstas tenga el VIH indetectable y, por tanto, que sea intransmisible.

Concretamente, la ciudad de Zaragoza se adhiere en 2021 al Pacto Social por la no discriminación de trato asociada al VIH, reforzar el compromiso del municipio de cero discriminaciones.

El Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento trabaja a través de campañas de sensibilización y distintos programas de promoción de la salud elaborados desde la Zona de Salud Joven y el CMAPA (Centro Municipal de Prevención y Atención de las Adicciones). Dichos programas inciden en materia de prevención y de diagnóstico precoz de la infección por VIH, derivando al Salud aquellos casos detectados para su tratamiento precoz.

Actividades

En el Centro Joaquín Roncal se puede visitar desde hoy y hasta el 30 de diciembre, con entrada libre y gratuita, la exposición de carteles ‘En el sida pintamos todos’, con todas las obras participantes en la XIX edición de este certamen convocado por el Ayuntamiento con la colaboración de Omsida, Centro Alba, Mucha VIHDA, Médicos del Mundo, Aplec, Somos LGTB+, Fundación Cruz Blanca y Escuela Superior de Diseño de Aragón.

También en el Centro Joaquín Roncal, esta tarde a las 16.00 se va a proyectar el cortometraje ‘Piruletas’. A continuación, de 17.00 a 19.00 horas, en la Plaza de España se van a instalar mesas informativas de Aplec Inclusión + Igualdad Aragón, OMSIDA, Somos LGTB+ Aragón y Médicos del Mundo.