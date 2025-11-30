Manuela Berges, alcaldesa de Pedrola: "La gigafactoría es el impulso necesario para seguir mirando al futuro"

Pedrola afronta una nueva etapa en su historia con el arranque oficial de las obras de la gigafactoría de baterías, un proyecto que promete transformar la economía local y situar a Aragón en el mapa europeo de la movilidad eléctrica. Esta semana se ha colocado la primera piedra de la instalación, un acto simbólico que marca el comienzo de un desarrollo industrial sin precedentes en la comarca.

En el epicentro de esta revolución se encuentra Manuela Berges, alcaldesa de Pedrola, que ha vivido de cerca las negociaciones, los preparativos y las expectativas de una inversión que supera los límites municipales. Con ella hablamos sobre los desafíos que se avecinan, las oportunidades para los vecinos y el papel que jugará el municipio en el futuro energético de España.

Pregunta.- ¿Qué sintió el pasado miércoles cuando se dio el pistoletazo de salida a las obras de la gigafactoría?

Respuesta.- Me acordé muchísimo de hace 45 años cuando llegó la noticia de que iba a venir una gran empresa multinacional a hacer coches. Hubo incertidumbre, alegría e ideas de que el futuro estaba por llegar por fin a nuestra zona, que era eminentemente agrícola y que empezó a despegar. En aquel momento no incidió tanto el que fueran a venir a trabajar 9.000 personas que llegaron a estar en su día en la planta y trabajadores. Fue algo muy gradual, muy sosegado. En muchos municipios se acogieron a los trabajadores en las propias viviendas. 45 años después, llega ese impulso necesario y fundamental para seguir mirando al futuro.

Entre medio hay otro hito, que es la llegada de las energías renovables. Stellantis y CATL han reconocido que el acceso a la energía verde ha sido fundamental para decidirse a venir a Aragón, a la Ribera Alta y a nuestros municipios, a instalarse esa posibilidad de acceso a la energía verde. De hecho, va a ir prácticamente al 100% con energía verde y renovable.

P.- Porque desde Pedrola siempre habéis apostado por la energía renovable como la clave del futuro.

R.- Correcto. Hubo al principio un poco de reticencia. Tuvimos claro que teníamos mucho sol y era nuestra gran oportunidad de aprovechar toda esa energía que se estaba derrochando y perdiendo. Se tuvo visión de futuro y apostamos por ello. También es cierto que tuvimos muy claro que, teniendo el término municipal con una superficie muy amplia, debíamos marcar qué era lo que queríamos dedicar al desarrollo de esas energías verdes y qué queríamos preservar por muchas razones, por estar muy cerca del río, por ser la huerta del río, por estar muy cerca de nuestros municipios. Es decir, no nos gustaba integrar los parques prácticamente en el municipio. Había terreno suficiente para que todos pudiésemos estar.

Yao Jing, embajador de China, firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Pedrola Raquel Jiménez

P.- Es, al fin y al cabo, compaginar esa historia agrícola que tenía hasta hace 40 años con el futuro industrial.

R.- Ahora es verdad que los cultivos han cambiado un poco, pero siempre había habido cebadas o trigos, y hay una empresa que ha invertido y tiene pistachos, olivos. Está cambiando la fisonomía completamente, pero todo también de la mano de las renovables. Los agricultores también han echado mano de estas nuevas tecnologías y de la energía verde, para hacer elevaciones de agua y seguir ampliando su negocio e invirtiendo también en la agricultura.

P.- Lo más positivo de la gigafactoría no es solo lo que va a generar por sí sola, sino también toda la industria auxiliar que se mantiene.

R.- Ahora mismo, estaremos en el polígono sobrepasando los empleados que hay ahora mismo en Stellantis. Cuando esté CATL instalada al 100% nos volverán a superar. Yo estoy un poquito expectante porque, evidentemente, va a haber un cambio de juego en el tema de proveedores. Espero que, además de venir empresas de fuera de Europa, sigan contando con ese potencial que siempre ha tenido Europa de proveedores del automóvil. Es normal que cuando hay estos cambios que las empresas jueguen sus fichas. Me preocupa que alguna pueda quedarse fuera, pero es algo en lo que no tenemos capacidad de decisión, pero me gustaría no perder ninguna por el camino. Son ya muchos años trabajando con todas las empresas y ha habido siempre una buenísima relación entre ellas y el ayuntamiento.

P.- En cualquier caso, también en los últimos años se ha conseguido diversificar la industria para no depender solo de la automoción. Hace unos días estaba en el 50º aniversario de Sphere. Ese también es el camino.

R.- Para nosotros, eso es fundamental. Cuando hay un problema en la automoción, se ralentiza todo el trabajo de las empresas que hay alrededor. También es cierto que varias empresas de las que ya tenemos instaladas en el polígono, ni siquiera trabajan directamente con esta planta, sino para otras marcas y para otras plantas de toda Europa. También contamos, por ejemplo, con ArcelorMittal, que es otro tipo de industria. Ahora mismo están reinventándose las propias empresas y volviendo, por ejemplo, a poner en marcha proyectos que habían ya quedado en desuso, como pueda ser la llegada del ferrocarril no solo dentro de la planta de Stellantis, sino directamente ya al polígono para poder suministrar a las empresas directamente desde el ferrocarril.

P.- En cualquier caso, Pedrola va a estar preparada para todo lo que se avecina, ¿no?

R.- Esto va a ser algo escalonado y medido. Se está trabajando mano a mano con CATL y Stellantis para poner distintas fórmulas para la acogida de trabajadores. Quien primero tiene que decidir cuál va a ser el formato es la propia CATL y Stellanits. Y, a partir de ahí y a través del Gobierno de Aragón, los ayuntamientos estamos para aportar y apoyar. ¿Cómo querría que fuese yo? Algo tranquilo, sosegado y con un crecimiento que no sea abrupto. Cuando en 1980 se empieza a construir la planta de General Motors, en el municipio de Pedrola había 2.000 habitantes. Ahora mismo estamos llegando a 4.000. Han pasado 45 años para duplicar la población. Eso es un crecimiento natural y normal que no causa ningún tipo de trauma ni problema a la ciudadanía. Espero que sea así.

Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón; Yao Jing, embajador de China; Manuela Berges, alcaldes de Pedrola; y Jordi Hereu, ministro de Industria Raquel Jiménez

P.- El miércoles celebraban la novena edición de los premios de Responsabilidad Social que ya se han consolidado en el tejido económico de la comunidad. Es un impulso que refrenda el trabajo que se ha hecho en Pedrola en la última década.

R.- Cuando se empieza a trabajar con los Premios RSE, lo tuvimos que explicar mucho. Ahora, todo el mundo, afortunadamente, se ha subido a ese carro y se ha entendido que es nuestro futuro y el de nuestros hijos. Tener ese conocimiento, tanto la industria de lo que es su administración más cercana como al contrario, nos ha permitido que en situaciones límite, como en algún problema de inundaciones, podamos llamar a cualquiera de las empresas y solicitar una ayuda. Es fundamental y hace que esté plenamente justificado lo que es esa relación y esos premios de Responsabilidad Social para con los vecinos y los municipios en los que están instalados.

P.- Hará falta un refuerzo de los servicios públicos en el municipio. Una de sus prioridades era recuperar la gestión pública de la residencia. ¿En qué están ahora inmersos?

R.- Lleva varias etapas. Conseguimos recuperarla y que fuese municipal. Ahora, a través de las inversiones que están haciendo las empresas de renovables, que son los ingresos más cuantiosos, estamos trabajando en un anteproyecto y en hacer una licitación para su gran ampliación. Vamos a sacar un concurso y ya contamos con ese dinero para hacerlo con fondos propios.

P.- Luego está el problema de la vivienda

R.- Fuimos convocados por parte del Gobierno de Aragón para su plan para municipios de más de 3.000 habitantes. Les comunicamos qué parcelas organizadas tenían en el propio municipio que no eran del Ayuntamiento, porque nosotros como tal no teníamos terreno, que ya era de la propia DGA. Han considerado que ese no es el modelo que quieren, que lo que quieren es que sea terreno del Ayuntamiento. Me parece muy bien todo proyecto que se lleve a cabo para tener vivienda, pero nosotros somos un pueblo y estamos muy orgullosos de ser un municipio rural y como tal queremos seguir creciendo. Es decir, ese modelo de pisos de 45 metros no es lo óptimo que yo veo para mi municipio. Estamos apostando con una promoción de 21 viviendas, que también sale el año que viene y con la que estamos ultimando la financiación a través de la sociedad municipal. Como promotores, vamos a renunciar a ese tanto por ciento de beneficio y estamos trabajando con entidades financieras y a través de los fondos ICO para que a los jóvenes se les ayude con el 100% de la hipoteca.

P.- Con todos estos proyectos sigue siendo aún más necesaria la necesidad de siempre mejorar carreteras y accesos.

R.- Yo sigo estando muy preocupada. Fue un hito muy importante que se llevara a cabo el desdoblamiento de la N-232. Tenemos la suerte de que nos ha llegado también BonÀrea a Épila. La autopista ya se liberaliza a finales de 2026, lo que desahogará bastante la N-232. Se ha apostado también por el ferrocarril. El Gobierno de España y desde Adif se están invirtiendo más de 50 millones de euros en la ampliación de vías para mercancías en la estación de Grisén, que es todo lo que permite la entrada de materiales a los polígonos de Figueruelas y Pedrola.

Yo siempre he apostado por un sueño, que sé que es difícil, pero que en su día estuvo encima de la mesa. Era abrir una carretera desde el polígono hasta Plaza, que son unos 10 o 15 kilómetros y entiendo que, en un momento u otro, se va a tener que poner encima de la mesa. En horas puntas de entrada y de salida de trabajadores ya se colapsan bastante las carreteras, y hablamos de que se puede duplicar el volumen que va a llevar la carretera.

P.- Mirando al futuro. ¿Qué imagen de Pedrola le gustaría que se proyecte dentro de unos años como resultado de todas estas grandes inversiones?

R.- A mí me gustaría que, ante todo lo que está llegando y lo que está por llegar, porque este es un momento histórico que tenemos que aprovechar, debemos ser capaces de sentar unas bases lo suficientemente sólidas como para que los municipios, si no puedan ser autónomos al 100% económicamente, prácticamente lo alcancen. Toda esa riqueza que está llegando a los municipios y nuestros territorios se tiene que ver reflejada.

Esa herramienta que te permite llevar estos proyectos a velocidad de crucero (los PIGA) son fundamentales a la hora de que vengan estos grandes proyectos, pero no se les puede dejar solos a los ayuntamientos para que lo desarrollen solo con la empresa, sino que tienen que ir acompañados del Gobierno de Aragón.

Se nos tiene que volver a poner el centro. Un ejemplo es el caso de Samca, que nos suponía un roto importante a Pedrola, Plasencia y Rueda, y la empresa lo entendió a la primera. El momento es ahora y el momento lo tenemos que aprovechar todos. Mi reto es que, cuando yo me vaya del ayuntamiento, cuando sea, Pedrola se quede lo suficientemente saneado y potente como para poder seguir dando a sus vecinos todo aquello que necesiten. Ese es mi reto.