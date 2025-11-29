Elena Tomás (ZEC): "La alcaldesa lo vende muy bien, pero Zaragoza puede estar bonita sin gastar tantísimo"

La portavoz de Zaragoza en Común (ZEC), Elena Tomás (Zaragoza, 1978), está segura de que la ciudad tendrá nuevo presupuesto en 2026. Es más, señala que aunque "a veces se quiera aparentar lo contrario", PP y Vox tienen "muy buena sintonía".

Eso sí, no tiene ninguna duda de que lo que se encontrará entre las cuentas no cumplirá las expectativas de su partido. Ya le chirrían algunas gestiones actuales del Gobierno de Chueca como la de vivienda, uno de los "grandes problemas" que tiene la ciudad y del que, considera, se está haciendo "un negocio redondo para las promotoras".

Respecto a la construcción de la Nueva Romareda, el proyecto estrella del PP, cree que ha sido "un dispendio continuo de dinero público". Asegura que ella misma es zaragocista y que también quiere "un buen estadio para el equipo", pero dice no entender que se gaste "tanto" para algo que hubiera sido increíble "con mucho menos dinero".

Hace una semana, Julio Calvo reconocía en una entrevista a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN que le chirriaban proyectos como la reforma de la avenida de Valencia o la Ciudad del Cine. ¿Qué le chirría a ZEC?

A Zaragoza en Común nos chirría que este Gobierno no esté centrando sus esfuerzos en los grandes problemas que tiene esta ciudad, como el tema de la vivienda. Sabemos que se está construyendo muchísima, pero no es vivienda asequible, por mucho que le quieran poner ese nombre.

Estamos hablando de viviendas para gente que tiene un sueldo entre 2.100 y 2.400 euros; otras como las que hicieron en La Jota, de 45 metros cuadrados a 700 euros el metro cuadrado; o las del Gobierno de Aragón, con precios también muy altos.

Se está vendiendo suelo público del Ayuntamiento siempre a favor de las promotoras. Esa es la preocupación que tenemos. Es un negocio redondo para ellas, pero desde luego no alivia el problema de vivienda para la gente.

No se está haciendo vivienda social, no se está apostando por los barrios consolidados, porque haya vivienda en ellos o por recuperar o rehabilitar edificios para que los jóvenes y las personas que lo necesiten tengan acceso a un alquiler más bajo.

Se está apostando por hacer crecer nuevos barrios, pero luego hay que dotarlos de servicios públicos y eso cuesta mucho: centros cívicos, centros de salud… Un ejemplo es Rosales del Canal.

Menciona Arcosur, ¿cree que crecerá como debería o veremos minipisos para decir que se construye más como advertía este viernes Vox en las Cortes de Aragón?

El problema es que construir minipisos no es crear vivienda digna. Todos queremos poder vivir solos o en familia, no obligar a la gente a encerrarse en minipisos. A lo que tenemos derecho toda la ciudadanía es a vivir en viviendas dignas con alquileres o precios que podamos pagar, y en eso no se está pensando. Lo que están haciendo es beneficiar a las grandes promotoras sin pensar en la ciudadanía.

Mencionando otros temas, desde su grupo no parecen muy a gusto con la política 'verde' de Chueca...

La alcaldesa habla mucho de que se están poniendo árboles, pero desde Zaragoza en Común hemos denunciado cómo están actuando las contratas, tanto Urbaser como FCC. Sabemos que no están obrando bien ni cumpliendo el pliego.

Lo que vemos es cada vez una ciudad con más cemento. La alcaldesa vende que se está haciendo el Bosque de los Zaragozanos, pero en realidad hay más cemento y más árboles cortados, algo que puede ver toda la ciudadanía cuando camina.

Esto es un problema cuando llegan las altas temperaturas. También en los colegios públicos. Vemos que se ha empezado un programa para reverdecer patios, pero al ritmo al que vamos tardaremos unos 30 años en que todos tengan zonas verdes. Con el presupuesto más alto de la historia se pueden hacer muchas más cosas.

ZEC también ha sido sido muy crítico con el cierre de las zonas jóvenes, ¿se han recuperado ya del 'shock'?

Es imposible recuperarse. Sobre todo porque desde el Ayuntamiento y la consejería de Juventud dicen que tienen un Plan de Juventud a 2030, pero no lo hemos visto. ¿Dónde está? Lo que vemos es que están cerrando zonas en los barrios y que los jóvenes están perdiendo una experiencia de ocio diferente. Un ocio que no es ir a bares ni quedarse frente a las pantallas, sino actividades en espacios seguros con profesionales capaces de detectar problemas.

Pensar que El Túnel o La Azucarera pueden sustituir ese servicio cercano de barrio es imposible. Un joven de 12, 13 o 14 años que podía bajar andando a su zona joven no va a cruzarse Zaragoza en autobús un miércoles para hacer una actividad.

¿Había que repensar las zonas jóvenes? Sí. Ya lo reflexionamos desde Zaragoza en Común cuando gobernamos. Eran políticas de éxito pero ancladas en los años 80 y había que evolucionar. Pero la evolución no es cerrar casas de juventud y centralizar todo en dos zonas de difícil acceso. Había que remodelar las políticas dando servicio en cada barrio.

Es decir, ¿mantenerlas todas?

Claro, mantenerlas todas. El Ayuntamiento tiene capacidad para saber lo que pasa en cada barrio y las necesidades de sus jóvenes. Quizás si se hubieran sentado con los profesionales de las zonas jóvenes y escuchado qué necesitaba cada casa… Pero ni siquiera lo han hecho. Desde la Federación de Barrios, los trabajadores han pedido reunirse con la alcaldesa y ella no ha querido. Por lo tanto, ¿dónde están esas políticas de Juventud? Desde luego, no están basadas en las necesidades reales.

Estamos en plena negociación de las cuentas municipales, ¿cree que habrá presupuesto? ¿Qué le gustaría ver?

Obviamente sí habrá presupuesto. Hay muy buena sintonía entre Vox y el PP, aunque a veces quieran aparentar lo contrario. Natalia Chueca tiene un buen apoyo en Julio Calvo.

¿Lo que me gustaría ver? Me temo que no va a ser lo que voy a ver. Nosotros apostamos por los servicios públicos: casas de juventud, centros cívicos, personal con buenas condiciones… y todo eso lo vemos recortado continuamente.

Van a abrir los presupuestos justamente en diciembre, en Navidades. Creemos que va a ser como el año pasado. Saldrá la alcaldesa, nos venderá unos grandes proyectos, nos dirá que se va a apostar por las políticas sociales y que se va a invertir más en cosas que son muy vendibles.

Pero luego, durante el año, lo que estamos viendo es que se hacen continuamente modificaciones presupuestarias que se quitan a grandes partidas que se venden muy bien para luego pagar el transporte público, que sigue estando infradotado.

Con el nuevo pliego del autobús, de cara a 2027, Intervención ya ha advertido de que será complicado manejar el presupuesto. El transporte público es algo básico y debe funcionar bien.

En menos de un mes, por cierto, sabremos qué empresas se presentan al pliego del bus. A ustedes no parece haberles gustado mucho...

Es poco ambicioso. La electrificación me parece correcta, pero el resto se parece mucho al de 2013, el mismo que criticó el PP. Arremetieron contra el pago por kilómetro y al final va a tener que ser así porque no puede ser de otra manera.

Lo mismo con las puntuaciones que se dan en cuanto a calidad y limpieza. Aparte de esto vemos que no hay prácticamente ninguna variación. El gran cambio es la cláusula 4.5, que asegura el beneficio a la concesionaria pase lo que pase, ya suba la luz, bajen usuarios o haya que ampliar el kilometraje… Siempre va a tener un beneficio. Es un pliego que está más basado en la ganancia que pueda tener la empresa que en la mejora del transporte público.

Uno de los grandes retos en el horizonte es Arcosur. ¿Qué haría ZEC para garantizar la movilidad en el barrio? ¿Tranvía? ¿Más líneas de bus?

Es verdad que Arcosur se ha quedado sin una buena conexión con la ciudad. El problema que nos encontramos es que la línea 1 del tranvía no puede llegar. Técnica y jurídicamente ya nos han dicho que no se puede hacer. Por lo tanto, vamos a buscar otras alternativas, vamos a intentar conectar el barrio con transporte público, con autobús.

Otras de las modalidades que se han presentado, como el 'tranbús', no nos habían parecido mal en un principio. Pero cuando vemos que jurídicamente también es muy difícil, lo mejor es apostar por el transporte en bus. Tenemos un pliego nuevo, pongamos una línea que conecte bien Arcosur, hablando con los ciudadanos y conociendo cuáles son sus necesidades.

¿Y con el eje este-oeste qué hacemos? Parece haber quedado en un segundo plano...

La línea 2 del tranvía es muy necesaria para ZEC y siempre la hemos apoyado. Hemos visto la buena aceptación que tiene para la ciudadanía, les gusta moverse en tranvía porque es rápido y tranquilo.

Es cierto que Arcosur está en boca de todos, pero el problema del eje este-oeste sigue sin solución. Las nuevas circulares que pusieron, la Ci3 y Ci4, suprimiendo la 24 no lo han arreglado, lo dicen los vecinos. La solución habría sido poner el tranvía.

¿Por qué el PP se niega? Creo sinceramente que porque fue un proyecto del PSOE y no quieren continuar esas políticas, pero la ciudadanía quiere tranvía. Nos dicen que la línea 2 es muy cara, pero oye, también es muy cara la Romareda y se está haciendo. Así que conectar el eje este-oeste no debería ser un problema.

Vox, por cierto, dice que la elección de la Casa Palestina como Hija Predilecta fue una provocación política, ¿lo fue?

En absoluto. Zaragoza en Común ha llevado muchas mociones para apoyar al pueblo palestino y denunciar el genocidio que se está cometiendo. Creímos que era una buena manera de mostrar nuestro apoyo también en las Fiestas del Pilar.

Darle un reconocimiento a un pueblo a través de la Casa Palestina, que tiene sede aquí y lleva años trabajando acogiendo a personas migrantes, dando clases de castellano y haciendo donaciones de sangre cada dos meses nos pareció una buena fórmula.

El expediente llevó el mismo trámite que el resto. Lo llevamos a una junta de portavoces, se elevó a los servicios técnicos del Ayuntamiento, vieron que estaba bien hecho y se hizo el nombramiento.

Es Vox quien quiere darle una promoción a este tema, que nosotros hicimos con toda la normalidad del mundo. Son ellos los que han decidido denunciarlo. Creímos que era importante que se hablase del pueblo palestino durante las fiestas y ya está.

¿Teme que la alcaldesa haga cambios en el sistema de elección de los Hijos Predilectos?

No lo sé, fue ella quien dijo que iba a cambiarlo. Antes solo podían ser personas individuales, luego se amplió a asociaciones. Cuando propusimos a la Casa Palestina, también el PSOE y Vox propusieron otras asociaciones. No sé si realmente se puede cambiar, ya nos informará la alcaldesa.

Por cierto, ¿qué hacemos con La Romareda y con el Real Zaragoza si no paga los 10 millones que debe antes del 31 de diciembre?

Me temo que haremos lo que han dicho tanto Azcón como Chueca: el estadio no se puede quedar a medias. Me preocupó escucharles decir eso, porque... ¿pensaban dejarla a medias en algún momento? Es impensable. Supongo que lo pagaremos todos los aragoneses, obviamente.

¿Y qué opinión tienen?

Siempre hemos mantenido la opinión de que la Romareda necesitaba una reforma integral, pero por mucho menos dinero del que nos han propuesto. El PP ha apostado por un campo que case con el Mundial 2030. Es por eso por lo que se necesita uno tan grande y con especificaciones que no eran necesarias para el Real Zaragoza.

Han tirado la casa por la ventana. Ha sido un dispendio continuo de dinero público para un campo que podría haber sido increíble con mucho menos dinero y que hubiese sido para el Real Zaragoza igualmente. Y han utilizado de forma torticera a la afición. Yo soy zaragocista y quiero una buena Romareda, pero no entiendo que gastemos tantísimo. Además, nos la han vendido como un espacio con hostelería y centro comercial cuando ya tenemos de sobra en la ciudad.

Si el Real Zaragoza no pone su dinero, que es algo que ya nos tememos desde hace bastante tiempo, lo tendremos que poner nosotros. A mí me gusta separar el Real Zaragoza como equipo de la Nueva Romareda. Una cosa es mi equipo, que quiero que siga ganando, y otra las personas que lo dirigen, que han decidido aprovecharse del dinero de todos los aragoneses para hacer un campo. El señor Forcén, por ejemplo, se va a beneficiar de la fan zone del Parque Grande, donde todos los restaurantes son suyos.

¿Está Zaragoza en Común de acuerdo con esta Zaragoza de grandes eventos como el Mundial 2030, el Zaragoza Luce, el Zaragoza Florece, el gasto en luces de Navidad…?

Zaragoza está muy bonita, pero puede estarlo gastando menos. No es necesario gastar 8 millones en luces de Navidad durante el mandato de Natalia Chueca, que es lo que va a hacer. Tampoco tanto en flores o festivales.

Es verdad, yo no lo voy a negar. La alcaldesa lo vende muy bien, viene del márquetin y se nota. Es capaz de vender que todo va bien poniendo muchas flores y haciendo muchos festivales. Pero la realidad es que los autobuses siguen con retrasos, la información en las paradas no es real, los colegios tienen mal mantenimiento, hay deficiencias en centros cívicos y municipales… Pero bueno, alrededor tenemos una Zaragoza muchas flores y muchas luces.

No, no estamos de acuerdo. Queremos una Zaragoza bonita, pero se puede tener sin gastarse tantísimo dinero.